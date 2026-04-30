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Basketball - SBL Pully-Lausanne s'offre une remontada digne des films

ATS

30.4.2026 - 22:02

Pully-Lausanne a réussi une improbable remontada devant Union Neuchâtel en quart de finale des play-off.

Le joueur vaudois Yoan Granvorka, gauche, lutte pour le ballon avec le joueur neuchatelois Justin Hill, droite.
Le joueur vaudois Yoan Granvorka, gauche, lutte pour le ballon avec le joueur neuchatelois Justin Hill, droite.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.04.2026, 22:02

Menés 2-0 dans la série, les Vaudois ont signé trois victoires de rang pour avoir l’honneur de défier Fribourg-Olympic au prochain tour.

Basketball - SBL. Fribourg Olympic détruit Monthey et file en demi-finale

Basketball - SBLFribourg Olympic détruit Monthey et file en demi-finale

Comme lors de l’acte IV, Pully-Lausanne est revenu de nulle part. A la pause, la cause semblait entendue avec un avantage de 20 points (51-31) pour les Neuchâtelois. Mais deux lancers francs réussis par Payton Sparks à 30’’ du buzzer ont donné la victoire aux Vaudois.

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