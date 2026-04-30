Pully-Lausanne a réussi une improbable remontada devant Union Neuchâtel en quart de finale des play-off.

Le joueur vaudois Yoan Granvorka, gauche, lutte pour le ballon avec le joueur neuchatelois Justin Hill, droite. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Menés 2-0 dans la série, les Vaudois ont signé trois victoires de rang pour avoir l’honneur de défier Fribourg-Olympic au prochain tour.

Comme lors de l’acte IV, Pully-Lausanne est revenu de nulle part. A la pause, la cause semblait entendue avec un avantage de 20 points (51-31) pour les Neuchâtelois. Mais deux lancers francs réussis par Payton Sparks à 30’’ du buzzer ont donné la victoire aux Vaudois.