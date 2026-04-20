L'Inde a été placée sur une liste de pays où le risque de dopage est jugé «extrêmement élevé», a annoncé lundi Athletics Integrity Unit (AIU) le gendarme mondial du dopage en athlétisme.

L'Inde a été placée sur une liste de pays où le risque de dopage est jugé «extrêmement élevé» (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

La Fédération indienne d'athlétisme (AFI) rejoint la Russie, le Bélarus, l'Éthiopie, le Kenya, le Nigeria et l'Ukraine dans la «catégorie A», soit la liste des pays les plus à risques de l'AIU.

La catégorie A signifie que les athlètes indiens doivent désormais se conformer à des exigences antidopage plus strictes. Le pays le plus peuplé du monde s'est classé parmi les deux premiers en nombre de violations des règles antidopage en athlétisme entre 2022 et 2025, a indiqué l'AIU.

«La situation du dopage en Inde est à haut risque depuis longtemps et, malheureusement, la qualité du programme antidopage national n'est tout simplement pas proportionnée au risque de dopage», a déclaré le président de l'AIU, David Howman.

«Bien que l'AFI ait plaidé pour des réformes en matière de lutte contre le dopage en Inde, les changements n'ont pas été suffisants», a ajouté M. Howman, annonçant que l'AIU allait désormais travailler avec la Fédération indienne pour lancer des réformes.

L'Inde doit accueillir les Jeux du Commonwealth en 2030, considérés comme une étape vers son ambition d'organiser les Jeux olympiques en 2036.

Selon le patron de l'AMA (Agence mondiale antidopage) Witold Banka, qui était en visite à New Delhi la semaine dernière, l'Inde est le plus grand producteur au monde de produits dopants.