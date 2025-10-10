L'Italien Elia Viviani (36 ans) va ranger son vélo au terme de la saison, a-t-il annoncé. Il a notamment été champion olympique sur piste et gagné des étapes sur les trois Grands Tours.

2010-2025 sono stati 16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ho raggiunto tutto quello che volevo! OGGI VI ANNUNCIO LA FINE DELLA MIA CARRIERA DA CICLISTA PROFESSIONISTA!

Grazie a tutte le persone coinvolte in questi anni!



Elia pic.twitter.com/7fFVrm5wGz — Elia Viviani (@eliaviviani) October 10, 2025

Keystone-SDA ATS

«2010-2025, ce furent seize années fantastiques, elles ont filé, mais je me suis amusé et j'ai obtenu tout ce que je voulais», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. «Je vous annonce aujourd'hui la fin de ma carrière professionnelle, merci à toutes les personnes impliquées durant ces années», a poursuivi l'Italien qui portait le maillot de la formation Lotto cette saison.

Passé notamment par Quick-Step (2018-19), Sky (2015-17) puis Ineos (2022-24) et Cofidis (2020-21), Viviani affiche à son palmarès une victoire dans le Tour de France, cinq dans le Tour d'Italie, dont quatre en 2018, édition dont il a remporté le classement à points, et deux dans le Tour d'Espagne. L'Italien s'est surtout fait un nom sur la piste où il a été sacré champion olympique de l'omnium à Rio en 2016 et décroché l'argent de la course à l'américaine à Paris en 2024.