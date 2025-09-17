  1. Clients Privés
Mondiaux de cyclisme Coup dur pour l'Italie : Filippo Ganna renonce

17.9.2025 - 22:20

L'Italie se présentera aux Championnats du monde de cyclisme sur route au Rwanda (21-28 septembre) sans Filippo Ganna. Le grand spécialiste du contre-la-montre ne juge pas le parcours adapté à ses capacités de rouleur.

Filippo Ganna ne sera pas aux Mondiaux de cyclisme.
Filippo Ganna ne sera pas aux Mondiaux de cyclisme.
Les chances italiennes de médailles dans le contre-la-montre masculin du 21 septembre reposeront donc sur les épaules de Matteo Sobrero et de Mattia Cattaneo.

Ganna, double champion du monde (2020, 2021) et vice-champion olympique 2024 de la spécialité, a expliqué qu'il avait pris «la décision de ne pas participer aux Mondiaux depuis quelque temps, évidemment en raison du parcours».

«Mais je serai au départ des Championnats d'Europe pour faire de mon mieux», a-t-il précisé, en référence à la compétition programmée du 1er au 5 octobre en France.

