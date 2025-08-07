L'ex-professionnelle et désormais consultante pour la RTS Léna Mettraux regrette la tendance à l'anorexie au sein du peloton professionnel. Pour elle, «il faut changer les choses pour que les cyclistes soient un peu plus sains».

Léna Mettraux regrette la tendance à l'anorexie au sein du peloton professionnel. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Deux exemples lors des récentes éditions du Tour de France ont suscité la critique. Le Français Valentin Paret-Peintre a remporté la 16e étape au sommet du Ventoux en pesant 50 kg pour 176 cm. Sa compatriote Pauline Ferrand-Prévot a gagné le Tour de France Femmes (TDFF) en ayant perdu 4 kg en amont, elle qui fait en temps normal 53 kg pour 165 cm.

Léna Mettraux, qui a participé au Tour de Suisse et pris sa retraite l'an dernier, estime que le cyclisme a «un gros problème en ce moment. A court terme, c'est bien car plus on est léger plus on va vite, mais à long terme je ne pense pas que ça soit viable et sain», a-t-elle confié à Keystone-ATS en marge de la conférence de presse du Tour de Romandie féminin.

Selon elle, il faut prendre des mesures maintenant pour éviter que cela ne devienne la règle dans un sport féminin en voie de professionnalisation. «Il faut changer les mentalités sur l'approche de la compétition, histoire d'éviter de descendre à un poids de forme complètement aberrant avant une course à étapes». Pour la Vaudoise, la solution réside peut-être dans la mise en place d'un seuil de masse graisseuse minimal.

«Pas nécessaire d'avoir la peau sur les os pour gagner»

D'autres personnalités du cyclisme féminin ont sonné l'alarme, comme Demi Vollering, qui a affirmé en conférence de presse dimanche «qu'il ne faut pas être super maigre pour gagner». La Néerlandaise, 2e du dernier TDFF, a également révélé son envie de gagner pour s'ériger en contre-exemple afin de «montrer aux filles qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la peau sur les os pour gagner».

Pourtant, même si des mesures peuvent être prises pour éviter les cas extrêmes, Léna Mettraux souligne que cela reste du sport de haut niveau. «Pour arriver à un niveau de performance pareil, on mange et on pousse le corps à des efforts extrêmes. C'est tout sauf sain», conclut-elle.