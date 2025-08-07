  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Une ex-pro suisse alerte Le cyclisme a «un gros problème en ce moment»

ATS

7.8.2025 - 16:16

L'ex-professionnelle et désormais consultante pour la RTS Léna Mettraux regrette la tendance à l'anorexie au sein du peloton professionnel. Pour elle, «il faut changer les choses pour que les cyclistes soient un peu plus sains».

Léna Mettraux regrette la tendance à l'anorexie au sein du peloton professionnel.
Léna Mettraux regrette la tendance à l'anorexie au sein du peloton professionnel.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.08.2025, 16:16

07.08.2025, 17:07

Deux exemples lors des récentes éditions du Tour de France ont suscité la critique. Le Français Valentin Paret-Peintre a remporté la 16e étape au sommet du Ventoux en pesant 50 kg pour 176 cm. Sa compatriote Pauline Ferrand-Prévot a gagné le Tour de France Femmes (TDFF) en ayant perdu 4 kg en amont, elle qui fait en temps normal 53 kg pour 165 cm.

Tour de France Femmes. Alerte sur le peloton : «Ce qu'il se passe, ce n’est pas terrible»

Tour de France FemmesAlerte sur le peloton : «Ce qu'il se passe, ce n’est pas terrible»

Léna Mettraux, qui a participé au Tour de Suisse et pris sa retraite l'an dernier, estime que le cyclisme a «un gros problème en ce moment. A court terme, c'est bien car plus on est léger plus on va vite, mais à long terme je ne pense pas que ça soit viable et sain», a-t-elle confié à Keystone-ATS en marge de la conférence de presse du Tour de Romandie féminin.

Selon elle, il faut prendre des mesures maintenant pour éviter que cela ne devienne la règle dans un sport féminin en voie de professionnalisation. «Il faut changer les mentalités sur l'approche de la compétition, histoire d'éviter de descendre à un poids de forme complètement aberrant avant une course à étapes». Pour la Vaudoise, la solution réside peut-être dans la mise en place d'un seuil de masse graisseuse minimal.

«Pas nécessaire d'avoir la peau sur les os pour gagner»

D'autres personnalités du cyclisme féminin ont sonné l'alarme, comme Demi Vollering, qui a affirmé en conférence de presse dimanche «qu'il ne faut pas être super maigre pour gagner». La Néerlandaise, 2e du dernier TDFF, a également révélé son envie de gagner pour s'ériger en contre-exemple afin de «montrer aux filles qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la peau sur les os pour gagner».

Tour de Romandie féminin. Un parcours accidenté pour assurer le spectacle

Tour de Romandie fémininUn parcours accidenté pour assurer le spectacle

Pourtant, même si des mesures peuvent être prises pour éviter les cas extrêmes, Léna Mettraux souligne que cela reste du sport de haut niveau. «Pour arriver à un niveau de performance pareil, on mange et on pousse le corps à des efforts extrêmes. C'est tout sauf sain», conclut-elle.

Les plus lus

«Le fiasco, ce sont les 39 %» - Berne refuse l'escalade et craint une période difficile
Le patron des arbitres l’affirme : «Cela n'aurait pas dû se produire»
Une grosse intervention policière a eu lieu devant l'UBS
Le coup de massue se confirme : aucun accord annoncé !
«La Suisse découvre une brutalité politique à laquelle elle n'était pas préparée»