L'équipe de Suisse masculine de poursuite disputera lundi soir la finale des Européens sur piste à Konya. IMAGO/Beautiful Sports

Noah Bögli, Mats Poot, Pascal Tappeiner et Alex Vogel se sont qualifiés en battant la Grande-Bretagne dans le tour principal lundi. Ils ont parcouru les 4 km en 3'44''754, améliorant ainsi de quelque 1''9 le record de Suisse établi dimanche en qualifications.

Le quartette suisse ne devrait toutefois pas être en mesure de décrocher le titre continental. Il se mesurera en finale à l'intouchable équipe de Danemark, qui a pour sa part établi lundi un nouveau record du monde en 3'39''977.

L'équipe de Suisse de poursuite dames a par ailleurs terminé au 5e rang dans ces joutes. Michelle Andres, Lorena Leu, Jasmin Liechti et Aline Seitz ont elles aussi battu la meilleure marque nationale lundi en réussissant 4'12''094. Il leur a manqué 2''5 pour se qualifier pour la petite finale.