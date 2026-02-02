  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cyclisme sur piste L'or ou l'argent européen pour les poursuiteurs suisses

ATS

2.2.2026 - 16:45

L'équipe de Suisse masculine de poursuite disputera la finale des Européens sur piste à Konya en Turquie. Le quatuor helvétique tentera de conquérir le titre lundi soir.

L'équipe de Suisse masculine de poursuite disputera lundi soir la finale des Européens sur piste à Konya.
L'équipe de Suisse masculine de poursuite disputera lundi soir la finale des Européens sur piste à Konya.
IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA

02.02.2026, 16:45

Noah Bögli, Mats Poot, Pascal Tappeiner et Alex Vogel se sont qualifiés en battant la Grande-Bretagne dans le tour principal lundi. Ils ont parcouru les 4 km en 3'44''754, améliorant ainsi de quelque 1''9 le record de Suisse établi dimanche en qualifications.

Le quartette suisse ne devrait toutefois pas être en mesure de décrocher le titre continental. Il se mesurera en finale à l'intouchable équipe de Danemark, qui a pour sa part établi lundi un nouveau record du monde en 3'39''977.

L'équipe de Suisse de poursuite dames a par ailleurs terminé au 5e rang dans ces joutes. Michelle Andres, Lorena Leu, Jasmin Liechti et Aline Seitz ont elles aussi battu la meilleure marque nationale lundi en réussissant 4'12''094. Il leur a manqué 2''5 pour se qualifier pour la petite finale.

Les plus lus

Automobiliste tué après une embardée sur la route du Pillon
Inconnu au bataillon, un Vaudois de 17 ans s’élancera face à Marco Odermatt
Le chef des pompiers de Crans-Montana convoqué par les enquêteurs
Une athlète contrôlée positive à quelques jours du coup d'envoi !
«Oui, j'aime m'amuser ! Je vais à Ibiza pour me mettre des mines»
Quand Sarah Ferguson, l'ex-épouse d'Andrew, s'adressait à Epstein comme à un «frère»