  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cyclisme Une formation française du peloton menacée de disparition

ATS

15.10.2025 - 12:31

La formation Arkéa-B&B Hotels n'a pas déposé mercredi de demande de licence pour la saison prochaine auprès de l'UCI. Elle devra vraisemblablement, faute de repreneurs mettre la clé sous la porte en fin d'année.

La formation Arkéa-B&B Hotels (ici sur la Vuelta) vit sans doute ses dernières heures sur le World Tour.
La formation Arkéa-B&B Hotels (ici sur la Vuelta) vit sans doute ses dernières heures sur le World Tour.
IMAGO/SOPA Images
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

15.10.2025, 12:31

15.10.2025, 12:40

«Je n'ai rien déposé à l'Union cycliste internationale (UCI) car je n'ai aucune lettre ou autre d'intention. Ça devient très délicat», a indiqué le manager général de l'équipe bretonne, Emmanuel Hubert, par message à l'AFP après avoir prévenu ses employés. Mercredi marquait la date limite pour déposer une demande de licence pour la saison prochaine auprès de l'UCI et même si cette liste n'est pas forcément fermée à 100%, l'instance souligne qu'il est «mauvais signe» de ne pas y figurer.

Contexte difficile pour les formations françaises

Vingt ans après sa création sous le nom de Bretagne-Jean Floc'h, l'équipe s'oriente donc vers un arrêt, sachant qu'il existe encore une infime possibilité de repartir à l'échelon amateurs. Au total 150 salariés sont touchés, la structure bretonne comportant une équipe évoluant en World Tour (1re division) ces trois dernières saisons, mais aussi une équipe féminine et une autre de développement.

Cyclisme. «Sous le choc», Kévin Vauquelin rejoint Ineos Grenadiers

Cyclisme«Sous le choc», Kévin Vauquelin rejoint Ineos Grenadiers

Le sort de l'équipe, qui restait sur douze participations de suite au Tour de France, était en péril depuis l'annonce le 25 juin par Arkéa et B&B Hotels qu'ils allaient mettre un terme à leur sponsoring le 31 décembre 2025.

Cette probable disparition, trois ans après l'arrêt de l'équipe B&B Hotels-KTM, s'inscrit dans un contexte difficile pour les formations françaises puisque l'équipe Cofidis est menacée de rétrogradation en deuxième division et que TotalEnergies va arrêter fin 2026 son partenariat avec la structure vendéenne de Jean-René Bernaudeau.

Les plus lus

«Il sacrifie ses patientes» - Tollé autour d’un ex-généraliste
Bachar al-Assad livré à la Syrie ? Damas met la pression sur Poutine
«Finir là-dessus, avec Roger Federer, je n'ai pas les mots...»
«Je déciderai de ce que je crois juste» - Trump botte en touche une question qui fâche
«Je ne me laisse pas faire» - Un restaurant populaire ferme ses portes