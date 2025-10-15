La formation Arkéa-B&B Hotels n'a pas déposé mercredi de demande de licence pour la saison prochaine auprès de l'UCI. Elle devra vraisemblablement, faute de repreneurs mettre la clé sous la porte en fin d'année.

La formation Arkéa-B&B Hotels (ici sur la Vuelta) vit sans doute ses dernières heures sur le World Tour. IMAGO/SOPA Images

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Je n'ai rien déposé à l'Union cycliste internationale (UCI) car je n'ai aucune lettre ou autre d'intention. Ça devient très délicat», a indiqué le manager général de l'équipe bretonne, Emmanuel Hubert, par message à l'AFP après avoir prévenu ses employés. Mercredi marquait la date limite pour déposer une demande de licence pour la saison prochaine auprès de l'UCI et même si cette liste n'est pas forcément fermée à 100%, l'instance souligne qu'il est «mauvais signe» de ne pas y figurer.

Contexte difficile pour les formations françaises

Vingt ans après sa création sous le nom de Bretagne-Jean Floc'h, l'équipe s'oriente donc vers un arrêt, sachant qu'il existe encore une infime possibilité de repartir à l'échelon amateurs. Au total 150 salariés sont touchés, la structure bretonne comportant une équipe évoluant en World Tour (1re division) ces trois dernières saisons, mais aussi une équipe féminine et une autre de développement.

Le sort de l'équipe, qui restait sur douze participations de suite au Tour de France, était en péril depuis l'annonce le 25 juin par Arkéa et B&B Hotels qu'ils allaient mettre un terme à leur sponsoring le 31 décembre 2025.

Cette probable disparition, trois ans après l'arrêt de l'équipe B&B Hotels-KTM, s'inscrit dans un contexte difficile pour les formations françaises puisque l'équipe Cofidis est menacée de rétrogradation en deuxième division et que TotalEnergies va arrêter fin 2026 son partenariat avec la structure vendéenne de Jean-René Bernaudeau.