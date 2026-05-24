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Escrime L'équipe de Suisse remporte pour la 1ère fois le Grand Prix de Berne

ATS

24.5.2026 - 19:00

La Suisse a remporté pour la première fois l'épreuve par équipe du Grand Prix de Berne dimanche. Lucas Malcotti, Alexis Bayard et Ian Hauri ont battu l'Italie 45-33 en finale.

Alexis Bayard, Ian Hauri et Lucas Malcotti  ont triomphé par équipe à Berne.
Alexis Bayard, Ian Hauri et Lucas Malcotti  ont triomphé par équipe à Berne.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.05.2026, 19:00

24.05.2026, 19:20

Les épéistes suisses avaient décroché de nombreux succès individuels à domicile, le plus récent en 2023 grâce à Malcotti (lequel avait battu Bayard en finale). Mais pour l'équipe nationale, ce succès obtenu à la maison en Coupe du monde constitue une première.

La victoire du trio Malcotti/Bayard/Hauri n'est cependant pas surprenante. Les mêmes trois hommes ont déjà connu récemment les joies d'un succès en Coupe du monde par équipe, en décembre à Vancouver et en janvier à Fujairah aux Emirats arabes unis.

A Gümligen, la formation helvétique a battu successivement la Finlande, la République tchèque, le Kazakhstan, la France puis l’Italie. Face à la France, tout s'est joué en prolongation avec une touche décisive de Malcotti.

Lucas Malcotti, qui n’avait pas réussi à se qualifier pour la phase à élimination directe en invividuel, a repris le rôle principal en finale. Le Valaisan a ainsi affiché un bilan de +7 lors de ses deux premiers combats, permettant à la Suisse de prendre le large.

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