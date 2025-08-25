  1. Clients Privés
Vuelta Abandon et vélos volés : la journée infernale de la Visma !

ATS

25.8.2025 - 13:01

Quelques heures après la victoire de Jonas Vingegaard lors de la 2e étape du Tour d'Espagne dimanche, son équipe Visma-Lease a Bike a été cambriolée. Plusieurs vélos ont été volés dans le camion des mécaniciens, a indiqué la formation néerlandaise sur X.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

25.08.2025, 13:01

25.08.2025, 14:35

L'incident s'est produit près de l'hôtel où l'équipe passait la nuit non loin de Turin. La Movistar et la Lidl-Trek également présentes dans cet hôtel n'ont subi aucune perte. L'équipe Cofidis, qui avait subi le même sort pendant le Tour de France avait pu remettre la main sur ses vélos quelques jours plus tard.

Vuelta. Jonas Vingegaard fait coup double sur la 2e étape malgré une chute

VueltaJonas Vingegaard fait coup double sur la 2e étape malgré une chute

Peu avant le départ de la troisième étape à San Maurizio Canavese, le manager de l'équipe Visma a annoncé sur Eurosport que «quelques-uns des vélos volés avaient été retrouvés dans des buissons près de l'hôtel» et que «l'équipe avait suffisamment de vélos pour prendre le départ dans des conditions normales».

Vingegaard perd un coéquipier

L'équipe du maillot rouge de la Vuelta a également annoncé l'abandon d'Axel Zingle, victime d'une chute aux côtés de Vingegaard dimanche. Si le Danois avait pu repartir, le Français de 26 ans, qui s'était déboité l'épaule, avait terminé dernier avec plus de 24 minutes de retard sur son coéquipier.

