La formation américaine «Stars» d'Anthony Edwards a remporté le All-Star Game NBA. Un nouveau format était inauguré dimanche à Los Angeles afin de donner un nouveau souffle à l'évènement.

USA STARS: 2026 NBA ALL-STAR CHAMPS 🏆 pic.twitter.com/SD1Rw6CigP — NBA (@NBA) February 16, 2026

Keystone-SDA ATS

Les «Stars» se sont donc imposés 47-21 en finale face à l'autre équipe US, les «Stripes», menés par les vétérans LeBron James et Kevin Durant, à l'issue d'un mini-tournoi de trois formations. Désigné MVP du tournoi, Anthony Edwards a inscrit 8 points en finale.

Très impliqué, le Français Victor Wembanyama a contribué à dynamiser l'évènement, mais a été sorti au 1er tour avec l'équipe «Monde» des joueurs internationaux, après deux défaites. «C'était beaucoup plus plaisant que l'année dernière, a apprécié le Français en conférence de presse. J'ai trouvé que le basket proposé était pas mal.»