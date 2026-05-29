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Giro L'étape‑reine pour le fidèle lieutenant de Vingegaard

ATS

29.5.2026 - 17:34

Equipier fidèle de Jonas Vingegaard chez Visma, Sepp Kuss a remporté en solitaire l'étape-reine du Tour d'Italie. L'Américain s'est imposé au sommet de Piani di Pezzè.

Keystone-SDA

29.05.2026, 17:34

29.05.2026, 18:09

La journée a été parfaite pour l'équipe néerlandaise alors que Vingegaard s'est contenté de contrôler facilement son avance de plus de quatre minutes au classement général à deux jours de l'arrivée finale à Rome. Parti dans l'échappée, Kuss a rattrapé et aussitôt doublé l'Italien Giulio Ciccone à deux kilomètres de l'arrivée de cette éprouvante étape de montagne.

Giro. Le coup double à Pila : Vingegaard voit la vie en rose en Italie !

GiroLe coup double à Pila : Vingegaard voit la vie en rose en Italie !

Déjà vainqueur d'étape sur le Tour de France et la Vuelta, l'Américain devient à 31 ans le 116e coureur de l'histoire à avoir levé les bras sur les trois grands Tours.

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