L'Union cycliste internationale (UCI) a dit «regretter» le soutien du gouvernement espagnol aux manifestations propalestiniennes lors du Tour d'Espagne. Selon l'instance, ceci est «de nature à remettre en cause la capacité de l'Espagne à accueillir de grands événements sportifs internationaux».

Cyclisme : la Vuelta s’achève dans le chaos à Madrid La Vuelta s'est terminée dans le chaos dimanche à Madrid, où la 21e et dernière étape a dû être abrégée en raison d'importantes manifestations pro-palestiniennes. 15.09.2025

Keystone-SDA ATS

«Nous regrettons le fait que le Premier ministre espagnol et son gouvernement aient apporté leur soutien à des actions menées sur une compétition sportive pouvant en entraver le bon déroulement et, dans certains cas, aient exprimé leur admiration envers les manifestants», a indiqué l'instance suprême du cyclisme dans un communiqué. Celui-ci a été publié au lendemain de la Vuelta qui s'est terminée dans le chaos à Madrid.

«Cette position est en contradiction totale avec les valeurs olympiques de rassemblement, de respect mutuel et de paix. Elle est en outre de nature à remettre en cause la capacité de l'Espagne à accueillir de grands événements sportifs internationaux en assurant leur déroulement dans de bonnes conditions de sécurité et conformément aux principes de la Charte olympique», ajoute le communiqué.

Le premier ministre admiratif

L'UCI, présidée par le Français David Lappartient, candidat malheureux à la tête du Comité international olympique (CIO) au printemps, répond ainsi au Premier ministre espagnol Pedro Sanchez qui a clamé son «admiration» pour les manifestants propalestiniens ayant perturbé la Vuelta.

Le chef du gouvernement, à la tête d'une coalition de gauche, très critique à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahu, a tenu ses propos dimanche et lundi, suggérant aussi d'exclure d'Israël des compétitions sportives «tant que la barbarie continuerait» à Gaza.

L'UCI a condamné «fermement l'instrumentalisation du sport à des fins politiques en général, et en particulier de la part d'un gouvernement. Le sport doit rester autonome.»