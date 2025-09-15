  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Après le fiasco de la Vuelta Clash entre l’UCI et l'Espagne autour de l’accueil du Tour !

ATS

15.9.2025 - 19:21

L'Union cycliste internationale (UCI) a dit «regretter» le soutien du gouvernement espagnol aux manifestations propalestiniennes lors du Tour d'Espagne. Selon l'instance, ceci est «de nature à remettre en cause la capacité de l'Espagne à accueillir de grands événements sportifs internationaux».

Cyclisme : la Vuelta s’achève dans le chaos à Madrid

Cyclisme : la Vuelta s’achève dans le chaos à Madrid

La Vuelta s'est terminée dans le chaos dimanche à Madrid, où la 21e et dernière étape a dû être abrégée en raison d'importantes manifestations pro-palestiniennes.

15.09.2025

Keystone-SDA

15.09.2025, 19:21

15.09.2025, 19:22

«Nous regrettons le fait que le Premier ministre espagnol et son gouvernement aient apporté leur soutien à des actions menées sur une compétition sportive pouvant en entraver le bon déroulement et, dans certains cas, aient exprimé leur admiration envers les manifestants», a indiqué l'instance suprême du cyclisme dans un communiqué. Celui-ci a été publié au lendemain de la Vuelta qui s'est terminée dans le chaos à Madrid.

«Honte» ou «admiration». Le final chaotique de la Vuelta sème la controverse

«Honte» ou «admiration»Le final chaotique de la Vuelta sème la controverse

«Cette position est en contradiction totale avec les valeurs olympiques de rassemblement, de respect mutuel et de paix. Elle est en outre de nature à remettre en cause la capacité de l'Espagne à accueillir de grands événements sportifs internationaux en assurant leur déroulement dans de bonnes conditions de sécurité et conformément aux principes de la Charte olympique», ajoute le communiqué.

Tour d’Espagne. Jonas Vingegaard couronné dans une Vuelta tourmentée

Tour d’EspagneJonas Vingegaard couronné dans une Vuelta tourmentée

Le premier ministre admiratif

L'UCI, présidée par le Français David Lappartient, candidat malheureux à la tête du Comité international olympique (CIO) au printemps, répond ainsi au Premier ministre espagnol Pedro Sanchez qui a clamé son «admiration» pour les manifestants propalestiniens ayant perturbé la Vuelta.

Tour d’Espagne. Les manifestants propalestiniens mettent fin à la Vuelta !

Tour d’EspagneLes manifestants propalestiniens mettent fin à la Vuelta !

Le chef du gouvernement, à la tête d'une coalition de gauche, très critique à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahu, a tenu ses propos dimanche et lundi, suggérant aussi d'exclure d'Israël des compétitions sportives «tant que la barbarie continuerait» à Gaza.

L'UCI a condamné «fermement l'instrumentalisation du sport à des fins politiques en général, et en particulier de la part d'un gouvernement. Le sport doit rester autonome.»

La Vuelta fête ses 80 ans !

La Vuelta fête ses 80 ans !

La Vuelta 2025 est lancée ! 21 étapes, plus de 3 150 km, des cols mythiques et un suspense total avec un Vingegaard en feu. On fait le point sur la course, les favoris et la présence suisse !

28.08.2025

Les plus lus

L'Italien Matteo Franzoso est décédé après une chute à l'entraînement
Une Suissesse arrêtée à Manille avec six kilos de méthamphétamine
Quid de ce temps historique ? «Je savais que 12’’20 était possible»
Déclaration d'intention signée pour lutter contre les bouchons après les week-ends de ski
Downing Street dénonce le «langage incendiaire» de Musk
La guerre est déclarée entre Radio France et les médias Bolloré