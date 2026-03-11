Le Danois Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) a remporté mercredi au sprint la 3e étape de Tirreno-Adriatico. Le classement général reste dominé par le Mexicain Isaac Del Toro.
Andresen s'est imposé au terme de la plus longue étape de la semaine (225 km) dans un sprint massif où il a devancé les Belges Arnaud De Lie et Jasper Philipsen.
Le Français Paul Magnier, gêné dans l'emballage final, a dû se contenter de la 4e place dans un final lancé de loin par l'Italien Jonathan Milan, vite débordé par Andresen et finalement 7e.
«Milan a lancé le sprint de loin, on avait tous les jambes un peu froides après une si longue étape sans grandes difficultés, cela a été compliqué, mais c'est un beau succès dans l'un des plus importants rendez-vous de l'année», s'est félicité Andresen après son troisième succès de l'année.
Passé en tête du classement général mardi à la faveur de sa deuxième place dans la deuxième étape, le Mexicain Isaac Del Toro reste leader.