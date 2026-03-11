Le Danois Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) a remporté mercredi au sprint la 3e étape de Tirreno-Adriatico. Le classement général reste dominé par le Mexicain Isaac Del Toro.

Ni Milan ni Philipsen: ANDRESEN 🤯



El esprinter de Decathlon da la sorpresa en Magliano de' Marsi ante dos de los mejores velocistas del mundo.



🚴‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/t13SB9X0HM — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 11, 2026

Keystone-SDA ATS

Andresen s'est imposé au terme de la plus longue étape de la semaine (225 km) dans un sprint massif où il a devancé les Belges Arnaud De Lie et Jasper Philipsen.

Le Français Paul Magnier, gêné dans l'emballage final, a dû se contenter de la 4e place dans un final lancé de loin par l'Italien Jonathan Milan, vite débordé par Andresen et finalement 7e.

«Milan a lancé le sprint de loin, on avait tous les jambes un peu froides après une si longue étape sans grandes difficultés, cela a été compliqué, mais c'est un beau succès dans l'un des plus importants rendez-vous de l'année», s'est félicité Andresen après son troisième succès de l'année.

Passé en tête du classement général mardi à la faveur de sa deuxième place dans la deuxième étape, le Mexicain Isaac Del Toro reste leader.