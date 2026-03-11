  1. Clients Privés
Tirreno-Adriatico Tobias Lund Andresen crée la surprise sur la troisième étape

ATS

11.3.2026 - 17:15

Le Danois Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) a remporté mercredi au sprint la 3e étape de Tirreno-Adriatico. Le classement général reste dominé par le Mexicain Isaac Del Toro.

Keystone-SDA

11.03.2026, 17:15

11.03.2026, 17:22

Andresen s'est imposé au terme de la plus longue étape de la semaine (225 km) dans un sprint massif où il a devancé les Belges Arnaud De Lie et Jasper Philipsen.

Tirreno-Adriatico. Mathieu van der Poel se joue des graviers et s’adjuge la 2e étape

Tirreno-AdriaticoMathieu van der Poel se joue des graviers et s’adjuge la 2e étape

Le Français Paul Magnier, gêné dans l'emballage final, a dû se contenter de la 4e place dans un final lancé de loin par l'Italien Jonathan Milan, vite débordé par Andresen et finalement 7e.

«Milan a lancé le sprint de loin, on avait tous les jambes un peu froides après une si longue étape sans grandes difficultés, cela a été compliqué, mais c'est un beau succès dans l'un des plus importants rendez-vous de l'année», s'est félicité Andresen après son troisième succès de l'année.

Passé en tête du classement général mardi à la faveur de sa deuxième place dans la deuxième étape, le Mexicain Isaac Del Toro reste leader.

