L'Espagnol Alex Aranburu a remporté la 4e étape du Tour du Pays basque jeudi à Galdakao. Mais c'est bien le Français Paul Seixas qui a encore conforté son maillot jaune de leader après une attaque en descente dans le final.

L'Espagnol Alex Aranburu a remporté la 4e étape du Tour du Pays basque jeudi à Galdakao. IMAGO/Sirotti

Keystone-SDA ATS

Sur ses terres, le coureur basque de l'équipe Cofidis a décroché sa dixième victoire chez les professionnels, s'imposant au bout du suspense après un sprint en montée devant le Norvégien Tobias Johannessen.

Seixas, parti en contre-attaque dans la dernière descente, a terminé huitième de l'étape, à 14 secondes du vainqueur, pour gagner encore du temps sur ses principaux rivaux du classement général, Primoz Roglic et Florian Lipowitz.