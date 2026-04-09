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Tour du Pays basque La 4e étape pour Aranburu, Seixas creuse encore l’écart

ATS

9.4.2026 - 18:36

L'Espagnol Alex Aranburu a remporté la 4e étape du Tour du Pays basque jeudi à Galdakao. Mais c'est bien le Français Paul Seixas qui a encore conforté son maillot jaune de leader après une attaque en descente dans le final.

L'Espagnol Alex Aranburu a remporté la 4e étape du Tour du Pays basque jeudi à Galdakao.
L'Espagnol Alex Aranburu a remporté la 4e étape du Tour du Pays basque jeudi à Galdakao.
IMAGO/Sirotti

Keystone-SDA

09.04.2026, 18:36

Sur ses terres, le coureur basque de l'équipe Cofidis a décroché sa dixième victoire chez les professionnels, s'imposant au bout du suspense après un sprint en montée devant le Norvégien Tobias Johannessen.

Seixas, parti en contre-attaque dans la dernière descente, a terminé huitième de l'étape, à 14 secondes du vainqueur, pour gagner encore du temps sur ses principaux rivaux du classement général, Primoz Roglic et Florian Lipowitz.

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