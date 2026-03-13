Le Danois Michael Valgren (EF Education) a remporté vendredi à Mombaroccio la cinquième étape de Tirreno-Adriatico. Le classement général est de nouveau dominé par le Mexicain Isaac del Toro (UAE).

Michael Valgren is BACK and wins from the early break 🙌🏆



A huge ride from the Dane sees him take Stage 5 of Tirreno Adriatico. pic.twitter.com/Hug68M8Ct9 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 13, 2026

Keystone-SDA ATS

Valgren, parti avec sept autres coureurs à 150 kilomètres de l'arrivée, a lancé l'attaque décisive avec le Français Julian Alaphilippe à 26 km de Mombaroccio.

Il s'est retrouvé seul en tête à cinq kilomètres du terme et a résisté au retour des favoris pour signer sa première victoire depuis 2021, quatre ans après une lourde chute dans la Route d'Occitanie en 2022 qui avait failli l'obliger à mettre un terme à sa carrière.

Valgren, 34 ans et vainqueur de l'Amstel Gold Race en 2018, a devancé de 11 secondes Del Toro et l'Américain Matteo Jorgenson.

Del Toro en bleu

Del Toro a repris le maillot bleu de leader à l'Italien Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) qui a conclu l'étape à la 6e place à 30 secondes de Valgren.

Le Mexicain dispose désormais de 23 secondes d'avance sur Pellizzari et de 34 secondes sur Jorgenson.