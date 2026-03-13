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Tirreno-Adriatico Cinq ans plus tard, Valgren renaît de ses cendres lors de la 5e étape

ATS

13.3.2026 - 16:47

Le Danois Michael Valgren (EF Education) a remporté vendredi à Mombaroccio la cinquième étape de Tirreno-Adriatico. Le classement général est de nouveau dominé par le Mexicain Isaac del Toro (UAE).

Keystone-SDA

13.03.2026, 16:47

13.03.2026, 16:54

Valgren, parti avec sept autres coureurs à 150 kilomètres de l'arrivée, a lancé l'attaque décisive avec le Français Julian Alaphilippe à 26 km de Mombaroccio.

Tirreno-Adriatico. Mathieu Van der Poel double la mise en s'offrant la 4e étape

Tirreno-AdriaticoMathieu Van der Poel double la mise en s'offrant la 4e étape

Il s'est retrouvé seul en tête à cinq kilomètres du terme et a résisté au retour des favoris pour signer sa première victoire depuis 2021, quatre ans après une lourde chute dans la Route d'Occitanie en 2022 qui avait failli l'obliger à mettre un terme à sa carrière.

Tirreno-Adriatico. Tobias Lund Andresen crée la surprise sur la troisième étape

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Valgren, 34 ans et vainqueur de l'Amstel Gold Race en 2018, a devancé de 11 secondes Del Toro et l'Américain Matteo Jorgenson.

Del Toro en bleu

Del Toro a repris le maillot bleu de leader à l'Italien Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) qui a conclu l'étape à la 6e place à 30 secondes de Valgren.

Tirreno-Adriatico. Mathieu van der Poel se joue des graviers et s’adjuge la 2e étape

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Le Mexicain dispose désormais de 23 secondes d'avance sur Pellizzari et de 34 secondes sur Jorgenson.

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