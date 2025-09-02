  1. Clients Privés
Mondiaux de cyclisme La Belgique avec Evenepoel, mais sans Kopecky

ATS

2.9.2025 - 15:27

Remco Evenepoel emmènera la sélection belge aux Championnats du monde de Kigali fin septembre sur un parcours réservé aux grimpeurs, a annoncé mardi le sélectionneur Serge Pauwels.

Remco Evenepoel sera le leader de l'équipe de Belgique pour la course en ligne des Mondiaux.
Remco Evenepoel sera le leader de l'équipe de Belgique pour la course en ligne des Mondiaux.
ats

Keystone-SDA

02.09.2025, 15:27

02.09.2025, 15:30

En plus de la course en ligne, Remco Evenepoel, «très ambitieux» selon Pauwels, participera également au Rwanda au contre-la-montre où il tentera de défendre son double titre mondial dans la discipline. Le champion du monde 2022, qui a abandonné le Tour de France «totalement épuisé» et souffrant d'une fracture d'une côte survenue lors des Championnats de Belgique fin juin, a bien récupéré, selon le sélectionneur belge.

Le double champion olympique de Paris 2024 a repris la compétition cette semaine au Tour de Grande-Bretagne, quelques jours après l'annonce de son départ de l'équipe Soudal Quick-Step pour la formation RedBull-Bora-Hansgroghe. Pour arriver en forme aux Mondiaux de Kigali, il «s'est isolé durant un mois», selon des déclarations de son père Patrick aux médias belges, tout en effectuant un stage en altitude à Livigno en Italie ces derniers jours.

L'équipe de Belgique sera en revanche privée de Wout van Aert et du champion de Belgique Tim Wellens, qui avaient annoncé il y a plusieurs semaines renoncer à ces Mondiaux en Afrique. Lotte Kopecky, championne du monde en 2023 et 2024, ne défendra quant à elle pas son titre sur l'épreuve en ligne. Elle «a besoin de se ressourcer», a expliqué le sélectionneur de l'équipe féminine belge, Ludwig Willems.

