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24 Heures du Mans La belle remontée de la Toyota de Sébastien Buemi

ATS

13.6.2026 - 21:28

Aux 24 Heures du Mans, BMW, Cadillac et Toyota, rapidement revenu aux avant-postes après ses qualifications ratées, s'échangeaient les places de tête au gré des différents ravitaillements, samedi après quatre heures de course.

Le Mans s’embrase avec une bataille à trois en tête.
Le Mans s’embrase avec une bataille à trois en tête.
EPA
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

13.06.2026, 21:28

La principale surprise du début de course a été la remontée spectaculaire de la Toyota no 8, partie très loin sur la grille mais qui, aux mains du Vaudois Sébastien Buemi, a bénéficié d'une stratégie décalée pour revenir dans la bataille en tête.

Les Toyota, fortes de leur expérience après leurs cinq victoires dans la Sarthe entre 2018 et 2022, étaient pourtant qualifiées seulement 14e et 15e sur la grille de départ. Mais elles se sont arrêtées aux stands très tôt en début de course après un départ sans histoire, ce qui leur a permis de pouvoir rouler sans être bloquées dans le peloton des autres Hypercars.

«Je pense que le fait de s'être décalé était une bonne chose pour nous, d'avoir de l'air propre», a souri Sébastien Buemi à sa descente de voiture, après un triple relais intense: «Il faut rester calme, ne pas faire d'erreur, mais c'est sûr que ça fait plaisir d'être dans le match.»

Son coéquipier Brendon Hartley a pris son relais sur une voiture qui tient le meilleur tour en course, mais la concurrence est rude et la BMW no 20, ainsi que la Cadillac no 38 occupent aussi à tour de rôle la tête de la course, au gré des passages aux stands des uns et des autres.

Le départ s'est déroulé sans incident, sous un chaud soleil et devant plus de 300'000 spectateurs.

En l'absence de l'écurie Iron Dames et de son équipage 100% féminin, seules deux femmes ont pris le départ cette année. Doriane Pin, au volant de la no 30 à 20h00, occupait la tête de la catégorie LMP2 (19e au général), après avoir déjà brillé en qualifications. Et en GT3, la Ferrari 296 Evo de Lilou était plus loin au classement, 47e

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