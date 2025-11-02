L'ultra-cycliste Isa Pulver a remporté la médaille d'argent des Mondiaux de 24 heures organisés à Borrego Springs, en Californie. Il s'agit pour la Bernoise de 54 ans du troisième podium mondial dans ce format, après son sacre de 2023 et sa médaille d'argent de 2022.

Isa Pulver décroche l’argent aux Mondiaux de 24 heures à Borrego Springs (image d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Isa Pulver a parcouru 734 km, pour une moyenne de 30,6 km/h, améliorant ainsi de 9 km (et 0,2 km/h) sa meilleure performance sur 24 heures établie en 2023. Elle n'avait «que» 12 km de retard sur la championne du monde, l'Allemande Yvonne Margraf. L'ultracycling n'est pas une discipline officielle de l'Union cycliste internationale (UCI).

La Suissesse revient de loin. Fin avril, elle avait en effet été renversée par une voiture lors d'un entraînement près de Soleure et avait dû être transportée à l'hôpital. Elle avait en outre subi une fracture d'une clavicule cet été lors de la Race Across America.