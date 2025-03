La boxe suisse pleure François Fiol. L’ancien professionnel mi-lourd morgien est décédé à quelques semaines de son 75e anniversaire.

La boxe suisse pleure François Fiol (photo d’illustration). IMAGO/NurPhoto

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Dans son ouvrage «Un siècle de boxe en Suisse», Bertrand Duboux rappelle que François Fiol a disputé et malheureusement perdu deux championnats d’Europe, le premier contre le Yougoslave Mate Parlov en 1977 à Morges devant 6000 spectateurs, le second une année plus tard à Genève contre l’Italien Aldo Traversaro.

Champion de Suisse juniors et amateurs, François Fiol fut également Champion d’Espagne. Son palmarès dans les rangs professionnels est riche de 22 succès, dont 17 avant la limite, contre 1 nul et 6 défaites.