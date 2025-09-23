La cérémonie d'ouverture de la 45e Ryder Cup a été avancée de jeudi à mercredi près de New York. Ceci en raison des mauvaises conditions météorologiques, ont annoncé les organisateurs de cette compétition majeure entre golfeurs des Etats-Unis et d'Europe.

Keystone-SDA ATS

De la pluie et des orages étant attendus jeudi à Bethpage Black, la cérémonie aura lieu mercredi à 16h00 heures locales (22h en Europe).

A cette occasion, le capitaine américain Keegan Bradley et son homologue européen Luke Donald annonceront les paires pour les matches en foursome (coups alternés) qui débuteront vendredi matin.

Les Américains reçoivent la sélection européenne de vendredi à dimanche pour cette compétition bisannuelle majeure du calendrier.

La visite du président américain Donald Trump, grand amateur de golf, est annoncée pour vendredi à une heure qui n'a pas été précisée.