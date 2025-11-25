  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Natation Lourde suspension pour une septuple médaillée olympique

ATS

25.11.2025 - 21:01

La Canadienne Penny Oleksiak, septuple médaillée olympique, a été suspendue pour deux ans. Elle a été reconnue coupable d'infractions aux règles antidopage, a annoncé l'Agence internationale de contrôle antidopage (ITA).

La Canadienne Penny Oleksiak (ici aux JO 2016) a été suspendue pour deux ans.
La Canadienne Penny Oleksiak (ici aux JO 2016) a été suspendue pour deux ans.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.11.2025, 21:01

«L'athlète a manqué à trois obligations de localisation au cours d'une période de 12 mois entre octobre 2024 et juin 2025», a indiqué l'ITA dans un communiqué. Oleksiak (25 ans) n'a pas contesté cette violation et en «a accepté» les conséquences, a précisé l'organisation. Sa suspension se terminera en juillet 2027, soit un an avant la tenue des JO de Los Angeles à l'été 2028.

Penny Oleksiak a remporté quatre médailles aux Jeux de Rio en 2016 (dont l'or au 100 m libre), trois aux Jeux de Tokyo en 2021, mais aucune aux Jeux de Paris en 2024. Elle a été éclipsée par la prodige canadienne Summer McIntosh, qui a raflé trois médailles d'or et une d'argent.

Les plus lus

Trump magnanime avec les dindes, insultant ses adversaires au passage
La Suisse dans le pot 2 : ses potentiels adversaires connus
Une famille vit dans la forêt - les enfants sont envoyés dans un foyer
Les touristes étrangers vont payer plus pour les parcs nationaux
Neige massive: MétéoSuisse place une partie du Valais en danger 4 sur 5