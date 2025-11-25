La Canadienne Penny Oleksiak, septuple médaillée olympique, a été suspendue pour deux ans. Elle a été reconnue coupable d'infractions aux règles antidopage, a annoncé l'Agence internationale de contrôle antidopage (ITA).

La Canadienne Penny Oleksiak (ici aux JO 2016) a été suspendue pour deux ans. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«L'athlète a manqué à trois obligations de localisation au cours d'une période de 12 mois entre octobre 2024 et juin 2025», a indiqué l'ITA dans un communiqué. Oleksiak (25 ans) n'a pas contesté cette violation et en «a accepté» les conséquences, a précisé l'organisation. Sa suspension se terminera en juillet 2027, soit un an avant la tenue des JO de Los Angeles à l'été 2028.

Penny Oleksiak a remporté quatre médailles aux Jeux de Rio en 2016 (dont l'or au 100 m libre), trois aux Jeux de Tokyo en 2021, mais aucune aux Jeux de Paris en 2024. Elle a été éclipsée par la prodige canadienne Summer McIntosh, qui a raflé trois médailles d'or et une d'argent.