De nombreux téléspectateurs ont rencontré des difficultés pour regarder le combat de boxe entre l'Ukrainien Oleksandr Usyk et le Britannique Tyson Fury, organisé à Ryad en Arabie saoudite samedi soir et diffusé dans le monde entier via un pay-per-view par DAZN, qui s'est engagé à rembourser ceux qui ont connu des problèmes techniques en France.

La chaîne DAZN s’est engagée a rembourser les personnes concernées par les problèmes techniques (illustration). KEYSTONE

AFP Melchior Cordonier

Écrans noirs, images gelées, logo de chargement qui tourne sans fin: les témoignages sur les réseaux sociaux se sont multipliés tout au long du combat lors duquel Usyk a conservé ses titres et vaincu de nouveau Fury, cette fois-ci par décision unanime du jury, alors que certains téléspectateurs se battaient eux pour simplement regarder la rencontre.

«Au début l'image se figeait toutes les dix secondes, après ça allait mieux, pendant quelques minutes, et ensuite écran noir pendant environ trois rounds. Besoin de tout rebooter puis c'est revenu mais sans les commentaires...», explique une utilisatrice du service.

Pour pouvoir regarder légalement le combat de boxe anglaise le plus attendu de l'année, il fallait souscrire au pay-per-view à 19,99 € en France, mis en place par l’entreprise de diffusion. Une période d’essai de la chaîne était également incluse.

Des clients mécontents

«DAZN, j'ai payé pour ça? Faites le ménage dans vos serveurs si vous ne pouvez pas gérer autant de téléspectateurs!»; «J’ai un écran noir, je veux un remboursement»; «J’ai payé 20 € pour regarder un écran noir, merci DAZN», pouvait-on lire sur X, où les clients du pay-per-view n'ont pas caché leur désarroi et réclamé le remboursement de leur souscription.

«Nous sommes sincèrement désolés pour le problème technique rencontré», a communiqué DAZN à l'AFP dimanche soir. «Tous les clients qui en feront la demande seront remboursés du PPV» (en France), annonce la société dont la maison mère est basée à Londres. «En geste de dédommagement, DAZN leur offre également un mois d'abonnement gratuit» précise le diffuseur.