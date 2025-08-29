«Décision difficile»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondiaux d'athlétisme La championne olympique du marathon Sifan Hassan renonce

ATS

29.8.2025 - 14:28

La Néerlandaise Sifan Hassan, championne olympique du marathon aux Jeux olympiques de Paris l'été dernier, a annoncé jeudi qu'elle ne prévoyait pas de participer aux championnats du monde d'athlétisme de Tokyo (13-21 septembre). Elle préfère se consacrer au marathon de Sydney.

Keystone-SDA

29.08.2025, 14:28

La triple médaillée olympique, également sacrée en 5000 et 10000 m à Tokyo en 2021, sera une des têtes d'affiches au départ à Sydney dimanche. Ce marathon fera pour la première fois partie des World Marathon Majors, les courses majeures du marathon mondial, aux côtés de six autres dont ceux de Londres, New York ou encore Berlin.

Ne voulant pas manquer cette première en Australie, Hassan (32 ans) a annoncé en conférence de presse qu'elle manquerait les Mondiaux au Japon, où le marathon aura lieu le 14 septembre, le délai de deux semaines entre les deux courses étant trop court.

«Décision difficile»

«Dans deux ou trois semaines je ne sais même pas si j'aurai récupéré», a expliqué Hassan, ajoutant qu'elle pouvait «à peine marcher, les jours suivant un marathon».

«C'était une décision difficile pour moi parce que je n'ai jamais manqué aucun championnat du monde, mais je veux vraiment participer au marathon de Sydney, car c'est le premier grand marathon (en Australie). Qui ne voudrait pas participer à un premier grand marathon?», a-t-elle ajouté.

Chez les hommes, le Kényan Eliud Kipchoge sera également présent au départ à Sydney.

Les plus lus

«Idéologie de charognards» - Vives tensions entre Poutine et Macron !
Donald Trump révoque la protection policière de Kamala Harris
Une célèbre milliardaire suisse est décédée
Ces arnaques te font perdre beaucoup d’argent sur Internet !
Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes
450'000 saucisses, 696 WC mais 1 roi : la Fête fédérale de lutte en chiffres