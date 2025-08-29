La Néerlandaise Sifan Hassan, championne olympique du marathon aux Jeux olympiques de Paris l'été dernier, a annoncé jeudi qu'elle ne prévoyait pas de participer aux championnats du monde d'athlétisme de Tokyo (13-21 septembre). Elle préfère se consacrer au marathon de Sydney.

Loving the atmosphere in Sydney. Seeing so many running enthusiasts is giving me energy for Sunday. 💙



First time for @sydney_marathon to be part of the @WMMajors, I love being part of history! pic.twitter.com/irt3gvUSVe — Sifan Hassan (@SifanHassan) August 28, 2025

Keystone-SDA ATS

La triple médaillée olympique, également sacrée en 5000 et 10000 m à Tokyo en 2021, sera une des têtes d'affiches au départ à Sydney dimanche. Ce marathon fera pour la première fois partie des World Marathon Majors, les courses majeures du marathon mondial, aux côtés de six autres dont ceux de Londres, New York ou encore Berlin.

Ne voulant pas manquer cette première en Australie, Hassan (32 ans) a annoncé en conférence de presse qu'elle manquerait les Mondiaux au Japon, où le marathon aura lieu le 14 septembre, le délai de deux semaines entre les deux courses étant trop court.

«Décision difficile»

«Dans deux ou trois semaines je ne sais même pas si j'aurai récupéré», a expliqué Hassan, ajoutant qu'elle pouvait «à peine marcher, les jours suivant un marathon».

«C'était une décision difficile pour moi parce que je n'ai jamais manqué aucun championnat du monde, mais je veux vraiment participer au marathon de Sydney, car c'est le premier grand marathon (en Australie). Qui ne voudrait pas participer à un premier grand marathon?», a-t-elle ajouté.

Chez les hommes, le Kényan Eliud Kipchoge sera également présent au départ à Sydney.