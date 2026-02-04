  1. Clients Privés
NBA Échange XXL entre James Harden et Darius Garland

ATS

4.2.2026 - 10:04

James Harden change d'équipe en NBA. La star des LA Clippers a été échangée contre Darius Garland, un des joueurs majeurs des Cleveland Cavaliers, ont rapporté mardi les médias américains.

James Harden va découvrir une sixième franchise de NBA.
James Harden va découvrir une sixième franchise de NBA.
ATS

Keystone-SDA

04.02.2026, 10:04

04.02.2026, 10:19

Harden, meneur ou arrière de 36 ans sacré meilleur joueur (MVP) de la ligue en 2018, se rend à Cleveland en échange du meneur All-Star, de dix ans son cadet, et d'un choix de deuxième tour de draft, selon ESPN. Il quitte donc les LA Clippers, où il évoluait avec le «rookie» fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser.

Cette transaction est considérée comme avantageuse pour les deux clubs. Harden rejoint une équipe de Cleveland bien placée pour se qualifier pour les play-off cette saison, tandis que les Clippers accueillent Garland, 26 ans, en vue de l'avenir, et notamment de la probable non-prolongation de leur autre vedette, Kawhi Leonard (34 ans), après 2027.

L'arrivée de Harden donne aux Cavaliers une nouvelle arme offensive puissante en plus du meneur All-Star Donovan Mitchell, aux côtés notamment d'Evan Mobley, défenseur de l'année 2025, et de Jarrett Allen, pour tenter de conquérir le titre après avoir échoué en demi-finale de Conférence lors des deux saisons passées.

Une sixième franchise

Harden, qui n'a jamais remporté le titre, affiche une moyenne de 25,4 points et 8,1 passes par match cette saison. Il s'agira de la sixième franchise NBA de la carrière de «The Beard» après le Thunder d'Oklahoma City, les Houston Rockets, les Brooklyn Nets, les Philadelphia Sixers et les Los Angeles Clippers.

La nouvelle du transfert de Harden a été annoncée mardi par la presse, alors que les échanges se multiplient avant la date limite des transferts de la NBA, fixée à jeudi. Parmi ces transactions, les Boston Celtics se sont renforcés à l'intérieur avec l'acquisition du pivot All-Star des Chicago Bulls, le Monténégrin Nikola Vucevic, en échange du meneur Anfernee Simons.

