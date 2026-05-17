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GP de Catalogne La course interrompue après un énorme accident d'Alex Marquez

ATS

17.5.2026 - 15:01

Le Grand Prix de Catalogne de MotoGP a été interrompu après un gros accident survenu à la mi-course dimanche à Montmelo. Sont impliqués plusieurs pilotes qui occupaient les premières positions, dont Alex Marquez.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

17.05.2026, 15:01

17.05.2026, 15:35

L'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), qui était à la lutte avec Pedro Acosta (KTM) pour s'emparer de la tête, a percuté par l'arrière son compatriote qui a été victime d'un problème technique.

Le Catalan est ensuite allé dans les graviers et a chuté à très grande vitesse, alors que sa moto est partie en tonneaux avant de retomber en lambeaux sur la piste.

L'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) a également chuté après avoir été percuté par une roue de la Ducati complètement détruite de Marquez.

Le drapeau rouge a immédiatement été brandi pour interrompre la course et un second départ sera donné après nettoyage de la piste.

Acosta a réussi à rentrer aux stands avec la roue arrière crevée grâce à l'aide des deux pilotes Yamaha-Pramac qui l'ont encadré pour l'empêcher de tomber, alors que le Français Johann Zarco (Honda-LCR) semble avoir été touché par un débris puisqu'il boitait beaucoup en descendant de sa moto.

Alex Marquez, qui était conscient à l'arrivée de l'équipe médicale, a été évacué vers un hôpital pour subir des examens.

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