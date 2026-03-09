  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Badminton La crème de la crème mondiale au Swiss Open à Bâle

ATS

9.3.2026 - 10:19

L'élite mondiale du badminton a rendez-vous à Bâle de mardi à dimanche à l'occasion du 36e Swiss Open. Comme toujours ou presque, on peut s'attendre à une domination asiatique.

Lin Chun-Yi sera l’une des têtes d’affiche des Swiss Open.
Lin Chun-Yi sera l’une des têtes d’affiche des Swiss Open.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.03.2026, 10:19

Le niveau élevé du Swiss Open de Bâle est comparable à celui de l'All England Open, qui s'est terminé dimanche à Birmingham. Dans le tournoi le plus prestigieux de la saison, souvent qualifié de «Wimbledon du badminton», trois des cinq épreuves ont été remportées par des champions qui sont également inscrits à la Halle St-Jacques.

Lin Chun-Yi, de Taïwan, a remporté le simple messieurs en Angleterre, les Chinois Liu Sheng Shu/Tan Ning, nos 1 mondiaux, ont remporté le double dames et Ye Hong Wie/Nicole Gonzales Chan (TPE) le double mixte. Tous seront donc de la partie à Bâle, où le spectacle sera forcément intense.

L'affiche est telle qu'il fallait figurer parmi les 20 meilleurs joueurs mondiaux pour être admis dans la liste des têtes de série. Malgré quelques forfaits de dernière minute, 16 joueurs et joueuses du top 10 sont présents. Une fois de plus, les titres devraient tous revenir à des stars asiatiques.

Des Suisses sans grande ambition

Compte tenu de la concurrence, les Suisses – tous présents grâce à des invitations – n'ont guère d'ambitions. Julien Scheiwiller affrontera Chi Ju Chen, no 19 mondial, au 1er tour. Dounia Pelupessy se mesurera à la Danoise Line Christophersen, no 23 du classement BWF. Enfin, le double mixte composé des frère et sœur Nicolas et Julie Franconville affrontera un duo indonésien. La paire Lucie Amiguet/Caroline Racloz doit passer par les qualifications.

1er tour des Suisses dans les tableaux principaux

  • Simple messieurs: Julien Scheiwiller – Chi Yu Jen (TPE).
  • Simple dames: Dounia Pelupessy – Line Christophersen (DEN).
  • Double mixte: Nicolas Franconville/Julie Franconville – Bobby Setiabudi/Melati Oktavianti (INA).
Montre plus

Les plus lus

Les enjeux n'ont jamais été aussi écrasants pour Nicolas Sarkozy !
De l'Ukraine à l'Iran, l'impossible neutralité du sport mondial
Courbe exponentielle : le pétrole s'envole !
Cinq personnes supplémentaires inculpées dont Nicolas Féraud
Valais : un procès pour une vaste escroquerie pourrait à nouveau tourner court