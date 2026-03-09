L'élite mondiale du badminton a rendez-vous à Bâle de mardi à dimanche à l'occasion du 36e Swiss Open. Comme toujours ou presque, on peut s'attendre à une domination asiatique.

Lin Chun-Yi sera l’une des têtes d’affiche des Swiss Open. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le niveau élevé du Swiss Open de Bâle est comparable à celui de l'All England Open, qui s'est terminé dimanche à Birmingham. Dans le tournoi le plus prestigieux de la saison, souvent qualifié de «Wimbledon du badminton», trois des cinq épreuves ont été remportées par des champions qui sont également inscrits à la Halle St-Jacques.

Lin Chun-Yi, de Taïwan, a remporté le simple messieurs en Angleterre, les Chinois Liu Sheng Shu/Tan Ning, nos 1 mondiaux, ont remporté le double dames et Ye Hong Wie/Nicole Gonzales Chan (TPE) le double mixte. Tous seront donc de la partie à Bâle, où le spectacle sera forcément intense.

L'affiche est telle qu'il fallait figurer parmi les 20 meilleurs joueurs mondiaux pour être admis dans la liste des têtes de série. Malgré quelques forfaits de dernière minute, 16 joueurs et joueuses du top 10 sont présents. Une fois de plus, les titres devraient tous revenir à des stars asiatiques.

Des Suisses sans grande ambition

Compte tenu de la concurrence, les Suisses – tous présents grâce à des invitations – n'ont guère d'ambitions. Julien Scheiwiller affrontera Chi Ju Chen, no 19 mondial, au 1er tour. Dounia Pelupessy se mesurera à la Danoise Line Christophersen, no 23 du classement BWF. Enfin, le double mixte composé des frère et sœur Nicolas et Julie Franconville affrontera un duo indonésien. La paire Lucie Amiguet/Caroline Racloz doit passer par les qualifications.