  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«La décision des décisions» LeBron James farceur : fausse retraite, vrai coup de publicité !

ATS

7.10.2025 - 19:43

LeBron James avait annoncé «la décision des décisions» et certains pensaient à une fin de carrière. Mais le message cryptique diffusé sur les réseaux sociaux s'est avéré être un simple coup de pub.

Keystone-SDA

07.10.2025, 19:43

07.10.2025, 20:11

Dans cette fameuse vidéo mise en ligne lundi, le «King», âgé de 40 ans, entrait dans le champ et s'asseyait, silencieux, face à un interlocuteur avant qu'apparaisse à l'écran une incrustation «La deuxième décision, prochainement».

«La décision des décisions». La NBA tremble : LeBron James va-t-il annoncer sa retraite ce mardi ?

«La décision des décisions»La NBA tremble : LeBron James va-t-il annoncer sa retraite ce mardi ?

Ce titre faisait le parallèle avec «The Decision» ("La Décision"), célèbre explication de son départ en 2010 de Cleveland pour Miami, où il a conquis deux de ses quatre titres NBA.

D'annonce choc, il s'agissait en fait d'un partenariat entre le star du basket et une célèbre marque de cognac mis en scène dans une nouvelle vidéo de dix secondes.

Des prix exorbitants

Entre ces deux vidéos, le monde du basket s'est interrogé sur ce que «LBJ» allait annoncer tandis que s'envolaient les prix des billets des Los Angeles Lakers, la franchise où il évolue depuis 2018 et avec laquelle il se prépare à une 23e saison en NBA.

Selon le site de vente Tickpick, les tarifs pour le dernier match à domicile des Lakers lors de la saison régulière, le 12 avril prochain contre l'Utah Jazz, ont flambé, certains pensant que James allait annoncer que la saison 2025-26 serait sa dernière.

Les billets les moins chers disponibles sur la plateforme sont passés de 85 à 445 dollars. Même tendance sur des sites de revente (821 dollars sur SeatGeek, 955 dollars sur Ticketmaster).

Les plus lus

Birmanie : l'armée bombarde un festival, au moins 40 morts
Vidéos choquantes : un policier accable violemment l'accusé
Borne fait volte-face et ouvre la porte à une «suspension» de la réforme des retraites
Il gagne à la loterie, fait la fête pendant des mois… et finit à l’hôpital
Les chauffages électriques échauffent les débats
Trump profite du chaos budgétaire : les fonctionnaires pourraient ne pas être payés