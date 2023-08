La délégation suisse rentre des Championnats d'Europe para-multisports de Rotterdam avec 15 médailles, dont huit en or.

Cynthia Mathez a apporté sa contribution à la moisson suisse. Keystone

Le dernier jour de compétition, Cynthia Mathez et Ilaria Renggli ont remporté l'or en double et l'argent en simple dans leur catégorie en badminton, tandis que Luca Olgiati a également décroché l'argent en simple chez les hommes. En outre, Celine van Till, championne d'Europe sur route, a remporté l'or en para-cycling.

Un peu plus d'un an avant les Jeux paralympiques de Paris, la Suisse a terminé à la 6e place du tableau des médailles de la grande manifestation qui réunissait le badminton, le basket, le tir à l'arc, le cyclisme, le tir et le tennis.

ats