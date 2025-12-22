La démonstration de «MVDP» à Hofstade entachée par un geste scandaleux

Quatre sur quatre : Mathieu van der Poel a continué sa moisson en remportant lundi le trophée X20 de cyclocross de Hofstade en Belgique. Derrière lui, Wout Van Aert, deuxième, monte en puissance.

Mathieu van der Poel s'impose à Hofstade ! Wout van Aert aura montré de belles choses et termine 2e, Niels Vandeputte prend la 3e place. 👏 #RTLsports pic.twitter.com/RKiJA7HWPN — RTL sports (@RTLsportsbe) December 22, 2025

Keystone-SDA, Rédaction blue Sport ATS

Le champion du monde néerlandais, qui s'est porté en tête dès le 2e des 9 tours, s'adjuge sa quatrième victoire en quatre sorties cet hiver, après Namur le 14 décembre puis Anvers et Coxyde ce week-end. Lors du huitième tour, un spectateur a soufflé la vapeur de sa cigarette électronique au visage du coureur d'Alpecin-Premier Tech. Une agression stupide qui n'a fort heureusement eu aucune conséquence sur le plan sportif.

Mathieu van der Poel victime d'un geste HONTEUX à Hofstade ! 😤 #RTLsports pic.twitter.com/M3lQLdnjUA — RTL sports (@RTLsportsbe) December 22, 2025

La course disputée à Hofstade ne figure pas au calendrier de la Coupe du monde de cyclocross, mais elle a confirmé l'écrasante suprématie de Van der Poel dans les labourés et sur le sable.

«MVDP» a signé au passage son 15e succès d'affilée en cyclo-cross. Sa dernière défaite remonte à janvier 2024, à Benidorm (Espagne), où Van Aert l'avait devancé.

Pour sa deuxième apparition sur le circuit cette année (il avait fini 7e à Anvers), Van Aert est le seul à avoir fini dans la même minute que le prodige néerlandais. Les deux ténors du cross, qui ne devraient s'affronter que cinq fois cet hiver, se recroiseront le 29 décembre à Loenhout (Belgique).

Lucinda Brand avec la manière

Chez les femmes, la Néerlandaise Lucinda Brand s'est elle aussi offert un grand chelem, s'imposant en solitaire après ses succès du week-end à Anvers et Coxyde. Elle en est à 13 succès en 15 courses depuis le début de sa saison en cyclocross, mi-octobre.