La démonstration de «MVDP» à Hofstade entachée par un geste scandaleux

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Réellement stupide» La victoire de «MVDP» à Hofstade entachée par un geste honteux

ATS

22.12.2025 - 18:22

Quatre sur quatre : Mathieu van der Poel a continué sa moisson en remportant lundi le trophée X20 de cyclocross de Hofstade en Belgique. Derrière lui, Wout Van Aert, deuxième, monte en puissance.

,

Keystone-SDA, Rédaction blue Sport

22.12.2025, 18:22

22.12.2025, 18:28

Le champion du monde néerlandais, qui s'est porté en tête dès le 2e des 9 tours, s'adjuge sa quatrième victoire en quatre sorties cet hiver, après Namur le 14 décembre puis Anvers et Coxyde ce week-end. Lors du huitième tour, un spectateur a soufflé la vapeur de sa cigarette électronique au visage du coureur d'Alpecin-Premier Tech. Une agression stupide qui n'a fort heureusement eu aucune conséquence sur le plan sportif.

La course disputée à Hofstade ne figure pas au calendrier de la Coupe du monde de cyclocross, mais elle a confirmé l'écrasante suprématie de Van der Poel dans les labourés et sur le sable.

«MVDP» a signé au passage son 15e succès d'affilée en cyclo-cross. Sa dernière défaite remonte à janvier 2024, à Benidorm (Espagne), où Van Aert l'avait devancé.

Pour sa deuxième apparition sur le circuit cette année (il avait fini 7e à Anvers), Van Aert est le seul à avoir fini dans la même minute que le prodige néerlandais. Les deux ténors du cross, qui ne devraient s'affronter que cinq fois cet hiver, se recroiseront le 29 décembre à Loenhout (Belgique).

Lucinda Brand avec la manière

Chez les femmes, la Néerlandaise Lucinda Brand s'est elle aussi offert un grand chelem, s'imposant en solitaire après ses succès du week-end à Anvers et Coxyde. Elle en est à 13 succès en 15 courses depuis le début de sa saison en cyclocross, mi-octobre.

Les plus lus

CBS bloque un reportage sur les expulsions de Trump
Parti vivre au Mali, un retraité doit rembourser 72’000 francs à l’AVS
La démonstration de «MVDP» à Hofstade entachée par un geste scandaleux
Trump nomme un envoyé spécial pour le Groenland : le Danemark «indigné»
Le prince Harry et Meghan Markle publient leur carte de voeux pour les fêtes
Le chanteur britannique Chris Rea est décédé à 74 ans