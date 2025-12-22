La démonstration de «MVDP» à Hofstade entachée par un geste scandaleux

Quatre sur quatre : Mathieu van der Poel a continué sa moisson en remportant lundi le trophée X20 de cyclocross de Hofstade en Belgique. Derrière lui, Wout Van Aert, deuxième, monte en puissance.
Le champion du monde néerlandais, qui s'est porté en tête dès le 2e des 9 tours, s'adjuge sa quatrième victoire en quatre sorties cet hiver, après Namur le 14 décembre puis Anvers et Coxyde ce week-end. Lors du huitième tour, un spectateur a soufflé la vapeur de sa cigarette électronique au visage du coureur d'Alpecin-Premier Tech. Une agression stupide qui n'a fort heureusement eu aucune conséquence sur le plan sportif.
La course disputée à Hofstade ne figure pas au calendrier de la Coupe du monde de cyclocross, mais elle a confirmé l'écrasante suprématie de Van der Poel dans les labourés et sur le sable.
«MVDP» a signé au passage son 15e succès d'affilée en cyclo-cross. Sa dernière défaite remonte à janvier 2024, à Benidorm (Espagne), où Van Aert l'avait devancé.
Pour sa deuxième apparition sur le circuit cette année (il avait fini 7e à Anvers), Van Aert est le seul à avoir fini dans la même minute que le prodige néerlandais. Les deux ténors du cross, qui ne devraient s'affronter que cinq fois cet hiver, se recroiseront le 29 décembre à Loenhout (Belgique).
Lucinda Brand avec la manière
Chez les femmes, la Néerlandaise Lucinda Brand s'est elle aussi offert un grand chelem, s'imposant en solitaire après ses succès du week-end à Anvers et Coxyde. Elle en est à 13 succès en 15 courses depuis le début de sa saison en cyclocross, mi-octobre.