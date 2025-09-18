  1. Clients Privés
VTT La dernière danse de Nino Schurter à Lenzerheide

ATS

18.9.2025 - 14:59

Nino Schurter (39 ans) va disputer la dernière course de sa longue et prestigieuse carrière dimanche à Lenzerheide. Le Grison restera comme l'une des légendes de sa discipline.

Nino Schurter va disputer la dernière course de sa longue et prestigieuse carrière.
Nino Schurter va disputer la dernière course de sa longue et prestigieuse carrière.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.09.2025, 14:59

Trois médailles olympiques – une de chaque métal –, dix titres de champion du monde, neuf succès au général de la Coupe du monde et 36 victoires à ce niveau, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Schurter s'est construit un palmarès unique.

Mondiaux de VTT. Dernière course, émotions maximales : Schurter fait ses adieux

Mondiaux de VTTDernière course, émotions maximales : Schurter fait ses adieux

Ses ambitions pour son dernier départ restent modestes. Depuis son dernier succès en juin 2024 à Val di Sole, le Suisse a connu des problèmes respiratoires, et il commence à accuser son âge. Mais il accepte tout cela sans broncher.

Cette 21e saison de Coupe du monde lui a fait comprendre que le temps était venu d'arrêter. Il a aussi plus de peine à récupérer après les efforts, a-t-il dit en marge des récents Mondiaux en Valais.

Mondiaux de VTT. Le Valais s'est présenté au monde sous son meilleur jour

Mondiaux de VTTLe Valais s'est présenté au monde sous son meilleur jour

