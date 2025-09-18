Nino Schurter (39 ans) va disputer la dernière course de sa longue et prestigieuse carrière dimanche à Lenzerheide. Le Grison restera comme l'une des légendes de sa discipline.

Nino Schurter va disputer la dernière course de sa longue et prestigieuse carrière. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Trois médailles olympiques – une de chaque métal –, dix titres de champion du monde, neuf succès au général de la Coupe du monde et 36 victoires à ce niveau, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Schurter s'est construit un palmarès unique.

Ses ambitions pour son dernier départ restent modestes. Depuis son dernier succès en juin 2024 à Val di Sole, le Suisse a connu des problèmes respiratoires, et il commence à accuser son âge. Mais il accepte tout cela sans broncher.

Cette 21e saison de Coupe du monde lui a fait comprendre que le temps était venu d'arrêter. Il a aussi plus de peine à récupérer après les efforts, a-t-il dit en marge des récents Mondiaux en Valais.