En tête toute la course, le Français Baptiste Chassagne s'est imposé en solitaire vendredi soir sur l'éreintante Diagonale des fous, course d'ultra-endurance de 175 km sur l'île de La Réunion.

⛰️#GrandRaidReunion | 👏 EXCEPTIONNEL ! Baptiste Chassagne remporte la Diagonale des fous en 23h32’ pour sa première participation !



🇫🇷 Après avoir fait la course en tête, il n’a jamais flanché et remporte aujourd’hui la plus belle victoire de sa carrière. pic.twitter.com/Yla3JD2IAP — francetvsport (@francetvsport) October 17, 2025

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Pas freiné par la chaleur étouffante en journée, ni par les sentiers très techniques alternant cirques et pitons, le natif de Lyon âgé de 31 ans a écrasé la course pour sa première participation, avec un temps de 23 heures 31 minutes et 54 secondes.

«Dès le premier kilomètre j'ai compris que cette course allait devenir une course de cœur, je n'ai jamais vécu ça, c'était exceptionnel», a réagi le vainqueur après son arrivée. «J'avais des bonnes jambes et je me suis retrouvé tout seul sans forcément le vouloir. J'avais une sorte de grâce, mais j'ai +ramassé+, c'est tellement dur.»

La Diagonale des fous, qui compte plus de 10.000 mètres de dénivelé positif, est considérée comme l'un des quatre grands mythes de l'ultra-trail, avec l'Ultra trail du Mont-Blanc (UTMB), la Western States 100 et la Hardrock 100.

Chassagne dans les favoris

Chassagne, 2e de l'UTMB 2024 et 11e du trail long (80 km) des Mondiaux fin septembre, faisait partie des favoris de la 33e édition avec Aurélien Dunand-Pallaz, qui visait une deuxième victoire après 2023, ou Ludovic Pommeret, 50 ans et vainqueur de la Hardrock 100 cette année.

Chez les femmes, la Française Blandine L'Hirondel, actuellement 8e au classement général scratch, est en bonne position pour s'imposer, loin devant sa principale rivale, la Canadienne Marianne Hogan.