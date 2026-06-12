L'Ethiopienne Gudaf Tsegay, double championne du monde des 5000 m et 10'000 m, a été suspendue pour dopage. Ceci pour une durée de 4 mois

La star éthiopienne Gudaf Tsegay suspendue jusqu’à fin septembre. ats

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

Cette susepnsion est liée à la découverte dans ses urines d'une substance interdite (létrozole), a annoncé vendredi l'Unité d'intégrité dans l'athlétisme (AIU).

Gudaf Tsegay reconnaît les faits

Tsegay, 29 ans, a «reconnu» les faits et «accepte la sanction» si bien qu'elle est suspendue «jusqu'au 30 septembre 2026 inclus», soit quatre mois après l'accord entre l'athlète et l'instance de contrôle survenu le 1er juin, détaille l'AIU dans un communiqué daté du 8 juin.

Ses résultats depuis le 5 décembre, date du contrôle «hors compétition», sont annulés tout comme ses gains financiers en compétitions, poursuit le texte de la décision.

Pourquoi la sanction a été réduite

L'AIU indique que la suspension est ramenée à quatre mois dans le cadre d'un accord entre les parties par le fait que l'athlète a fourni une explication ainsi que des «documents médicaux».

Outre ces documents, portés à la connaissance de l'AIU le 27 janvier dernier «au lendemain de la notification du contrôle positif», Tsegay a soumis le 17 février une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) «confirmant», selon le terme de l'AIU, la légalité du traitement qui avait conduit à son contrôle positif.

Mais cette exemption ne lui a pas été octroyée à titre rétroactif et l'athlète a alors accepté une sanction à l'amiable, précise l'AIU.

«Elle aurait reçu une AUT si elle l'avait demandée à l'avance», conclut l'AIU.

Un palmarès mondial prestigieux

Tsegay a remporté le 5000 m des Mondiaux 2022 à Eugene et le 10'000 m des Mondiaux 2023 à Budapest. Elle a également été médaillée de bronze sur 5000 m aux JO de Tokyo en 2021. Elle a encore été sacrée championne du monde du 1500 m en salle en 2025 à Nankin en Chine.