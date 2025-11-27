La Fédération internationale (IJF) a annoncé dans un communiqué la pleine réintégration des judokas russes. Ils pourront de nouveau participer aux compétitions internationales sous les couleurs de leur pays, avec leur «hymne» et leur «drapeau national».

La Fédération internationale de judo a annoncé la pleine réintégration des judokas russes (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette décision, une «première» pour une fédération sportive selon la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, prend effet «à compter du Grand Slam d'Abu Dhabi 2025», qui démarre vendredi, précise l'instance.

La Fédération russe s'est réjouie de «cette décision historique». «Nous remercions l'IJF pour cette décision si longtemps attendue, juste et courageuse», a réagi son président, Sergueï Soloveïtchik.

En 2023, suivant une recommandation du Comité international olympique, l'IJF avait décidé de réintégrer les athlètes russes et bélarusses sous bannière neutre, provoquant le boycott de la délégation ukrainienne lors des championnats du monde de Doha.