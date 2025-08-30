La Fête fédérale de lutte endeuillée par un dramatique accident

Un homme de 33 ans est mort happé par un train vendredi soir entre Nestal (GL) et Näfels (GL), à proximité du camping officiel de la Fête fédérale de la lutte. La police cantonale indique samedi que le trentenaire se trouvait sur les voies pour des raisons inconnues.

L'accident s'est produit à proximité du camping officiel de la Fête fédérale de la lutte. Police cantonale de Glaris

Keystone-SDA ATS

L'accès aux voies ferrées est entouré de clôtures d'environ deux mètres de haut, précise le communiqué. Une enquête a été ouverte.

Il n'y a pas eu de blessés parmi les 40 personnes transportées par le train. Le trafic ferroviaire dans le canton a été interrompu pendant plusieurs heures. De nombreux spectateurs de la Fête fédérale sont rentrés chez eux avec du retard, précisent de leur côté les CFF dans un communiqué.

La Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres s'est ouverte vendredi matin à Mollis (GL), dans la commune de Glaris-Nord. Elle se termine dimanche. Environ 350'000 personnes y sont attendues jusqu'à dimanche, alors que le canton compte près de dix fois moins d'habitants.