La Fête fédérale de lutte se termine en apothéose à Mollis

La Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres s'est achevée dimanche sur le sacre du nouveau roi de la lutte, le Grison Armon Orlik. L'événement a réuni 56'500 spectateurs dans l'Arena géante , une affluence record.

Keystone-SDA ATS

Alors que trois lutteurs de Suisse orientale étaient à égalité avant la finale, le titre s'est joué dans un mouchoir de poche, pour le plus grand bonheur du public qui a ovationné le roi du jour.

Les spectateurs qui n'avaient pas trouvé place dans l'Arena se sont massés dans les innombrables Public Viewing. La manifestation s'est déroulée dans l'ensemble sans accroc et sous le soleil.

80 interventions de la police

La police glaronnaise a tiré un premier bilan positif, hormis l'accident mortel d'un fan de 33 ans vendredi soir. Elle n'a dû intervenir qu'à environ 80 reprises de jeudi soir à dimanche midi, la plupart du temps pour des cas d'ivresse et quelques vols.

Pas moins de 200'000 spectateurs se sont rendus à Mollis pour les festivités, selon les premières estimations. La journée officielle de dimanche a commencé par la remise du drapeau de la manifestation triennale et des hymnes divers.

8000 bénévoles

Dans son discours au milieu de l'arène, le président du comité d'organisation Jakob Kamm a remercié avec émotion les 8000 bénévoles qui ont contribué à mettre sur pied l'événement. «Vous avez donné vie à cette fête. Vous avez écrit une page de l'histoire de Glaris», a-t-il déclaré.

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a vanté les valeurs transmises par la lutte suisse. Ce sport permet d'organiser une fête pacifique et exprime l'attachement à la Suisse.

Le respect mutuel, l'estime et la camaraderie devraient être davantage représentées en Suisse, même en dehors du sport. «Il est particulièrement important aujourd'hui de se serrer les coudes», a-t-elle ajouté en référence aux défis actuels du pays.