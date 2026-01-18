  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Fête fédérale de lutte suisse L’édition à Mollis clôture ses comptes sur un résultat positif

ATS

18.1.2026 - 11:18

A contrario de l'édition 2022 à Pratteln, la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS), qui a eu lieu fin août à Mollis (GL), a clôturé ses comptes avec un résultat positif. Selon les organisateurs, l'objectif d'un résultat équilibré a été atteint.

La FFLS, qui s'est déroulé cet été à Mollis (GL), a clôturé ses comptes sur un résultat financier positif.
La FFLS, qui s'est déroulé cet été à Mollis (GL), a clôturé ses comptes sur un résultat financier positif.
ATS

Keystone-SDA

18.01.2026, 11:18

18.01.2026, 11:25

Le comité d'organisation n'a pas précisé le montant exact des bénéfices dans un communiqué publié vendredi. Cependant, les recettes élevées ont suffi à rémunérer les bénévoles à hauteur de 25 francs de l'heure au lieu des 8 francs prévus au budget.

Fête fédérale de lutte. Météo clémente, chaos évité sur les routes : un bilan plus que positif

Fête fédérale de lutteMétéo clémente, chaos évité sur les routes : un bilan plus que positif

Selon le communiqué, 190 membres du comité d'organisation et environ 9000 bénévoles ont bénéficié de cette somme supplémentaire. Les bénévoles ont effectué au total 120'000 heures de travail. Si l'on multiplie ce chiffre par le montant supplémentaire versé, qui est de 17 francs, le bénéfice réel doit donc avoir dépassé la barre des deux millions.

Le budget de l'événement avait dû être augmenté de plusieurs millions, notamment en raison des exigences supplémentaires imposées par les autorités. Les organisateurs n'ont jamais révélé le montant exact du budget final.

Un demi-million de visiteurs

Pendant la manifestation, qui s'est déroulée du 29 au 31 août, ainsi que les jours précédents, le canton de Glaris a accueilli plus d'un demi-million de visiteurs sur le site de la fête. Cet événement sportif, qui a lieu tous les trois ans, s'est terminé par le triomphe d'Armon Orlik. Après deux jours de compétition, le Grison a été sacré roi de la lutte suisse.

Lutte suisse. Armon Orlik couronné sous le soleil de Mollis !

Lutte suisseArmon Orlik couronné sous le soleil de Mollis !

Trois ans plus tôt, la «Fête fédérale» organisée à Pratteln (BL) s'était soldée par un déficit de 3,8 millions de francs. Ce n'est que grâce à la bienveillance des fournisseurs et des partenaires, ainsi qu'à des dons anonymes de particuliers, que toutes les factures ont pu être payées et qu'un résultat à l'équilibre a pu être officiellement annoncé.

Les plus lus

Un appartement s'effondre sur celui du dessous
Travail au noir : une condamnation qui interroge l’exploitation du «Constellation»
Trump attaque les Européens sur le Groenland
Un récital signé Emma Aicher, fausse note des Suissesses
Suivez le super-G dames en direct