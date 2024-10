Après 19 ans à commenter le patinage artistique sur France Télévisions, le duo composé de Nelson Monfort et Philippe Candeloro va être remplacé par une équipe féminine où figure l'ancienne championne Nathalie Péchalat, a annoncé le groupe public lundi.

AFP Clara Francey

Outre Nathalie Péchalat, les commentaires en direct seront désormais assurés par Marie-Christelle Maury, qui suivait jusque-là ce sport en tant que reporter, et la consultante Annick Dumont qui était déjà présente auparavant.

Ce nouveau trio officiera à partir du Grand Prix de France qui aura lieu à Angers les 1er et 2 novembre. Il sera diffusé sur France 3 et la plateforme france.tv.

«Nous sommes très heureux de notre nouvelle équipe d'expertes», a commenté dans un communiqué Laurent-Eric Le Lay, directeur des sports de France Télévisions.

Figure des sports du groupe public depuis de nombreuses années, Nelson Monfort, 71 ans, commentait le patinage depuis 1992, aux côtés d'Annick Dumont. Ils avaient été rejoints par l'ancien champion Philippe Candeloro à partir de fin 2005.

Connu pour son franc parler et son vocabulaire haut en couleurs, Candeloro a aussi été épinglé pour des plaisanteries salaces jugées parfois sexistes.

France Télévisions avait ainsi été mise en garde par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA, aujourd'hui devenu l'Arcom) pour des propos qu'il avait tenus lors des Jeux olympiques d'hiver de Sotchi en 2014: «Je connais plus d'un anaconda qui aimerait bien venir l'embêter un petit peu», avait-il dit au sujet d'une patineuse canadienne.

«Philippe est beaucoup plus subtil qu'on ne le croit, et parfois que lui-même ne veut le faire croire», avait réagi Nelson Monfort sur le plateau de C à Vous, l'émission de France 5. «Effectivement nous ne sommes pas pareils, mais je suis totalement solidaire de lui.»

«On a attiré des gens qui ne regardaient jamais le patinage. Peut-être qu'on a agacé certains fans qui préfèrent écouter la musique mais, en même temps, le fait qu'on soit un peu décalés dans notre façon de commenter c'est ce qui a permis de grossir notre audience», avait pour sa part assuré Candeloro avant les JO de 2018 à Pyeongchang.