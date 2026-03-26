Scène affolante lors de la finale de la Coupe du monde de saut à ski ! Nik Heberle a lourdement chuté lors d'un saut et a dû être transporté à l'hôpital. Heureusement, plus de peur que de mal pour le jeune Slovène.
La finale de la Coupe du monde de saut à ski à Planica, en Slovénie, aurait dû être une belle occasion de marquer la fin de saison. Mais dès le premier jour, la compétition a été assombrie par une violente chute. Mercredi, le local de l’étape, Nik Heberle, a été victime d’une cabriole impressionnante. Le Slovène de 21 ans a chuté lors de l'échauffement.
Peu après son saut, Heberle a été déséquilibré et a violemment heurté la neige. Il a perdu ses skis, a dévalé la pente sur plusieurs mètres et a fait plusieurs tonneaux avant de rester immobilisé sur la piste.
Les secouristes se sont précipités pour aider le champion local et l'ont soigné pendant plusieurs minutes. Il a finalement été évacué par un traîneau de sauvetage et transporté à l'hôpital de Jesenice, situé à proximité. Il aurait alors repris conscience.
A l'hôpital, l'alerte a été levée. Selon les médias slovènes, les premiers examens permettent d'exclure des blessures graves à la tête ou à la colonne vertébrale. Néanmoins, Heberle doit pour l'instant rester en observation