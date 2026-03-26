Scène affolante lors de la finale de la Coupe du monde de saut à ski ! Nik Heberle a lourdement chuté lors d'un saut et a dû être transporté à l'hôpital. Heureusement, plus de peur que de mal pour le jeune Slovène.

L'incidente di Nik Heberle durante le finali di Coppa del Mondo di salto con gli sci 26.03.2026

Björn Lindroos Gregoire Galley

La finale de la Coupe du monde de saut à ski à Planica, en Slovénie, aurait dû être une belle occasion de marquer la fin de saison. Mais dès le premier jour, la compétition a été assombrie par une violente chute. Mercredi, le local de l’étape, Nik Heberle, a été victime d’une cabriole impressionnante. Le Slovène de 21 ans a chuté lors de l'échauffement.

Peu après son saut, Heberle a été déséquilibré et a violemment heurté la neige. Il a perdu ses skis, a dévalé la pente sur plusieurs mètres et a fait plusieurs tonneaux avant de rester immobilisé sur la piste.

Les secouristes se sont précipités pour aider le champion local et l'ont soigné pendant plusieurs minutes. Il a finalement été évacué par un traîneau de sauvetage et transporté à l'hôpital de Jesenice, situé à proximité. Il aurait alors repris conscience.

A l'hôpital, l'alerte a été levée. Selon les médias slovènes, les premiers examens permettent d'exclure des blessures graves à la tête ou à la colonne vertébrale. Néanmoins, Heberle doit pour l'instant rester en observation