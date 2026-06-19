A peine un an et demi après sa création, l'équipe féminine suisse Nexetis est déjà menacée de disparition. Ce projet dédié à la relève, lancé par Swiss Cycling, recherche de toute urgence un bailleur de fonds.

L’équipe féminine suisse Nexetis (ici en 2025 sur le Tour de Suisse) est menacée de disparition. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Dominik Moser ATS

Le cyclisme féminin suisse connaît une sorte d'apogée. Le titre de championne du monde de Marlen Reusser en contre-la-montre n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il est toutefois frappant de constater que bon nombre de ces succès ne proviennent pas en premier lieu du système classique de formation des jeunes de la fédération.

Reusser, Elise Chabbey ou encore la championne de Suisse Steffi Häberlin sont toutes arrivées au cyclisme sur route par des voies détournés et s'y sont lancées tardivement. D'une certaine manière, il s'agissait pour Swiss Cycling de talents déjà existants, qui ont été intégrés au système par la suite.

Jusqu'à présent, la formation de ses propres athlètes, depuis les niveaux juniors inférieurs jusqu'à l'élite mondiale, n'a été qu'un succès ponctuel sur route. Noemi Rüegg est l'une des rares exceptions. C'est pourquoi Swiss Cycling a fondé l'équipe féminine sur route Nexetis à la suite des Mondiaux organisés à Zurich.

«Nous voulons permettre aux jeunes coureuses suisses de passer du niveau junior au sport de haut niveau international», avait ainsi expliqué Thomas Peter, directeur général de la fédération, lors de la présentation de l'équipe en novembre 2024.

Beaucoup d'enthousiasme, peu de volonté d'investir

Le nom Nexetis est une combinaison des termes «Nexus», «Next» et «Ethos» et se veut un symbole de mise en réseau, d'avenir et d'état d'esprit dans le cyclisme féminin suisse. Pourtant, un an et demi après sa création, le projet lui-même fait face à un avenir incertain. L'équipe, qui évolue au troisième niveau sous la direction sportive de l'entraîneur national Edi Telser, n'a toujours pas de sponsor principal.

La recherche s'est jusqu'à présent avérée infructueuse. Le problème est bien connu. «Tout le monde veut du cyclisme féminin, mais presque personne n'est prêt à investir», déclare Olivier Senn. Le directeur du Tour de Suisse sait de quoi il parle: le tour féminin a toujours été déficitaire, bien qu'il ait depuis longtemps fait ses preuves sur le plan sportif. Ceux qui suivent les courses s'en rendent vite compte: elles n'ont rien à envier à celles des hommes en termes de suspense et d'attrait.

Absence lors de la course à domicile

Il aurait donc été d'autant plus important pour Nexetis de profiter cette semaine de la grande scène du Tour de Suisse, sous les projecteurs du World Tour. Mais on cherche en vain des coureuses portant ces maillots aux couleurs particulièrement vives. A la place, on retrouve Jasmin Liechti, médaillée d'argent aux Mondiaux 2024 dans le contre-la-montre M23, ou encore la jeune Ginia Caluori, également en pleine ascension, sous les couleurs de l'équipe de Suisse. L'Union cycliste internationale (UCI) a en effet donné la préférence à l'équipe nationale plutôt qu'à Nexetis.

Patrick Müller, responsable du sport de compétition chez Swiss Cycling, regrette cette décision: «Cela aurait bien sûr été une très bonne occasion de tirer à nouveau parti de cette visibilité et d'attirer l'attention sur notre cause.»

Sur le plan sportif, l'équipe, composée de neuf jeunes talents suisses, de deux Japonaises, d'une Slovène et d'une Néerlandaise de 37 ans, a jusqu'à présent obtenu des résultats meilleurs que prévu. Cependant, les huit victoires de la saison ont toutes été remportées dans des courses des catégories inférieures.

Alors que les courses du World Tour gagnent de plus en plus en attractivité, il existe encore un potentiel de développement structurel dans les catégories UCI inférieures. Il arrive régulièrement que des compétitions soient reportées ou annulées, ce qui complique considérablement la planification de la saison pour des équipes comme Nexetis.

La prochaine étape a un coût

Swiss Cycling prévoit donc la prochaine étape de développement: l'équipe doit accéder en 2027 à la catégorie Pro, le deuxième échelon le plus élevé après le World Tour. Cela nécessite toutefois des moyens financiers supplémentaires.

Müller estime que le moment est propice pour franchir cette étape. Compte tenu du nombre raisonnable d'équipes dans le cyclisme féminin, Nexetis pourrait rapidement accéder aux grandes courses. Cela augmenterait sa visibilité et faciliterait la recherche de sponsors. «La perspective de participer à un grand Tour est plus attrayante pour de nombreuses entreprises qu'un simple projet dédié à la relève», explique l'ancien professionnel.

Le budget de Nexetis s'élevait l'année dernière à environ 1,2 million de francs. Mais bien plus important que l'aspect financier est le rôle de l'équipe dans le cyclisme féminin suisse. Alors que le cyclisme masculin dispose de nombreuses structures de formation, il manque souvent, chez les femmes, un pont entre le niveau junior et l'élite. C'est précisément cette lacune que Nexetis entend combler, «afin que les prochaines Marlen Reusser ou Steffi Häberlin puissent se frayer un chemin vers l'élite», explique Müller.

Mais que se passera-t-il si aucun bailleur de fonds n'est trouvé et que l'équipe devait être dissoute? «Dans ce cas, chez Swiss Cycling, nous continuerons à nous concentrer sur la relève et à y mener des actions de promotion avec la même intensité qu'auparavant», répond Patrick Müller.