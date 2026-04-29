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Tour de Romandie Décimée, la formation suisse de Tudor veut sortir du bois

ATS

29.4.2026 - 12:45

La formation à licence suisse Tudor Pro Cycling présente quatre coureurs helvètes au départ du Tour de Romandie. Après un début de saison mitigé, Yannis Voisard et Cie espèrent retrouver le sourire.

Yannis Voisard en action durant le prologue du Tour de Romandie.
Yannis Voisard en action durant le prologue du Tour de Romandie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.04.2026, 12:45

29.04.2026, 12:48

A la veille du départ à Villars-sur-Glâne, l'humeur était détendue au sein de l'équipe. Au moment de dévoiler les ambitions pour la boucle romande, la mine de son directeur sportif Morgan Lamoisson s'est faite plus grave: «Nous avons été victimes de pas mal de chutes et de pépins physiques ces derniers temps. Pour cette édition, nous souhaitons prendre des échappées, et rééditer l'exploit de l'an dernier en classant l'un des nôtres dans le top 10.»

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Des leaders sur le flanc

Les résultats les plus récents ne poussent pas à un optimisme démesuré. La campagne des classiques ardennaises s'est achevée dimanche avec Liège-Bastogne-Liège sans ses leaders Matteo Trentin et Julian Alaphilippe, ni ses meilleurs atouts à croix blanche Stefan Küng et Marc Hirschi.

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Ainsi décapitée de ses têtes d'affiche, l'équipe codirigée par Fabian Cancellara a laissé la place aux plus jeunes sur ce TdR. Vainqueur d'étape sur le Tour d'Arabie saoudite en début d'année, le Jurassien Yannis Voisard a encore faim pour sa 4e participation à la boucle romande. «L'étape entre Rue et Vucherens jeudi me convient. Elle est suffisamment dure sans être trop difficile», a avancé celui qui est de retour en selle après avoir guéri d'un virus qui l'a poussé à l'abandon lors du Tour du Pays basque.

Une première pour Robin Donzé

«On a à coeur de briller sur une étape. Il n'y a que quinze équipes au départ, mais une forte adversité» a complété Lamoisson. Avec la présence de l'ogre slovène Tadej Pogacar, les occasions seront forcément plus rares. «Le fait qu'il soit là ne change pas directement notre tactique de course, car ce n'est pas notre rôle de gagner le classement général», a balayé le stratège français.

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Contrairement à ses coéquipiers suisses Joel Suter et Roland Thalmann, le Jurassien Robin Donzé est pour la première fois au départ du TdR. Son rôle sera avant tout d'accompagner Voisard, voire plus si l'occasion se présente."Si j'ai ma carte pour aller en échappée, je peux espérer aller loin», a lâché celui qui se voit bien partir à l'avant au début de l'étape reine Broc-Charmey samedi.

Voisard joue placé

Au vu du résultat du prologue mardi, Voisard peut se montrer satisfait: il a fait sa part du travail en ne concédant que 11 secondes au vainqueur Dorian Godon. De bon augure en vue de la suite de la semaine, pour celui qui à 27 ans n'a pas encore fini de rêver. «J'ai pu participer au Giro l'an dernier, donc pourquoi pas performer sur les trois grands tours», a-t-il glissé plein d'ambition.

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Co-leader désigné de l'équipe avec l'Allemand Marco Brenner, le grimpeur n'a pas caché la passe difficile que traverse le groupe. «Je vous mentirais si je disais que l'absence de nos cadres n'avait pas d'impact sur notre moral. Mais désormais, nous voulons rebondir», s'est motivé Voisard.

Alors que Tudor s'apprête à découvrir le Tour de France début juillet, l'occasion est belle pour la formation de reprendre du poil de la bête sur les routes du Romandie.

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