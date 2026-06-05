Célia Gery a remporté la 7e étape du Tour d'Italie féminin vendredi à Salice. La Française a réglé au sprint un groupe de six coureuses qui ont résisté de justesse au retour du peloton, dans lequel figurait la Bernoise Marlen Reusser.
La Néerlandaise Anna van der Breggen, qui a chuté à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, conserve le maillot rose avec une minute d'avance sur sa compatriote Demi Vollering avant l'étape-reine de samedi. Marlen Reusser reste pour sa part 5e du classement général, à 2'03 de van der Breggen.