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Giro féminin La Française Célia Gery remporte au sprint la 7e étape

ATS

5.6.2026 - 17:27

Célia Gery a remporté la 7e étape du Tour d'Italie féminin vendredi à Salice. La Française a réglé au sprint un groupe de six coureuses qui ont résisté de justesse au retour du peloton, dans lequel figurait la Bernoise Marlen Reusser.

Keystone-SDA

05.06.2026, 17:27

05.06.2026, 17:30

La Néerlandaise Anna van der Breggen, qui a chuté à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, conserve le maillot rose avec une minute d'avance sur sa compatriote Demi Vollering avant l'étape-reine de samedi. Marlen Reusser reste pour sa part 5e du classement général, à 2'03 de van der Breggen.

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