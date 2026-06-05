Célia Gery a remporté la 7e étape du Tour d'Italie féminin vendredi à Salice. La Française a réglé au sprint un groupe de six coureuses qui ont résisté de justesse au retour du peloton, dans lequel figurait la Bernoise Marlen Reusser.

VICTOIRE DE CÉLIA GERY ! La Française remporte la 7e étape du Tour d'Italie féminin



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Keystone-SDA ATS

La Néerlandaise Anna van der Breggen, qui a chuté à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, conserve le maillot rose avec une minute d'avance sur sa compatriote Demi Vollering avant l'étape-reine de samedi. Marlen Reusser reste pour sa part 5e du classement général, à 2'03 de van der Breggen.