Keystone-SDA ATS

Victorieux 36-14 d'une Irlande vieillissante et empruntée jeudi soir au Stade de France, le XV de France a signé une démonstration de force, avec un Matthieu Jalibert omniprésent.

Victorieux 5 essais à 2, dont un doublé de l'inévitable Louis Bielle-Biarrey, ses 21e et 22e réalisations en 23 sélections, les joueurs de Fabien Galthié ont décroché au passage un point de bonus offensif. Le tout en privant leurs adversaires du bonus défensif, un paramètre qui pourrait compter dans le décompte final, s'ils ne signent pas le Grand Chelem.