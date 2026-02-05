  1. Clients Privés
Tournoi de six nations La France sort le bleu de travail et corrige une Irlande vieillissante

ATS

5.2.2026 - 23:17

La concurrence est prévenue, les Bleus ne lâcheront pas leur couronne du Tournoi de six nations sans combattre.

Keystone-SDA

05.02.2026, 23:17

Victorieux 36-14 d'une Irlande vieillissante et empruntée jeudi soir au Stade de France, le XV de France a signé une démonstration de force, avec un Matthieu Jalibert omniprésent.

Victorieux 5 essais à 2, dont un doublé de l'inévitable Louis Bielle-Biarrey, ses 21e et 22e réalisations en 23 sélections, les joueurs de Fabien Galthié ont décroché au passage un point de bonus offensif. Le tout en privant leurs adversaires du bonus défensif, un paramètre qui pourrait compter dans le décompte final, s'ils ne signent pas le Grand Chelem.

