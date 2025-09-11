Emmenée par Nino Schurter, la Suisse s'est parée de bronze dans le relais mixte de cross-country des Mondiaux 2025, jeudi à Crans-Montana. Le titre est revenu à la France.

Nino Schurter goes deep in the XC Team Relay 🥵



He gave it all for his team, finishing in 🥉👏#Valais2025 #CransMontana pic.twitter.com/6W06EsAJBa — UCI MTB (@UCI_MTB) September 11, 2025

Keystone-SDA ATS

Finn Treubler (M23), Lewin Iten (junior), Ramona Forchini (élite), Fiona Schibler (M23), Anja Grossmann (junior) et le futur retraité Nino Schurter ont concédé au final 1'33 au sextuor français, emmené par les coureurs de l'élite Loana Lecomte et Joshua Dubau. L'équipe suisse a terminé à 59'' des médaillés d'argent italiens.

Cette médaille de bronze n'a toutefois tenu qu'à un fil. Le décuple champion du monde individuel de cross-country élite Nino Schurter a conservé sur la ligne 1 seconde d'avance sur l'espoir canadien Cole Punchard. La marge du Grison de 39 ans était encore de 8'' à l'heure d'aborder son relais.

La Suisse retrouve donc le podium dans cette épreuve, après avoir manqué le coche lors du relais mixte des Mondiaux 2024 en Andorre. Pour Nino Schurter, il s'agit déjà de la 13e médaille mondiale en relais par équipe, mais de la première en bronze après ses sept titres et cinq médailles d'argent.