  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Basketball La France organisera la Coupe du monde pour la première fois

ATS

22.4.2026 - 14:00

La France a été désignée pays-hôte de la Coupe du monde masculine en 2031, une première dans son histoire. La compétition se déroulera à Lille, Lyon et Paris du 29 août au 14 septembre 2031, la phase finale ayant lieu dans la capitale.

La dernière Coupe du monde avait été remportée par l’Allemagne en 2023.
La dernière Coupe du monde avait été remportée par l’Allemagne en 2023.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.04.2026, 14:00

Le Japon a de son côté été choisi pour accueillir le Mondial féminin en 2030, la Fédération internationale (Fiba) soulignant l'importance des deux pays en tant qu'«organisateurs de premier plan d'événements d'envergure internationale», comme les Jeux olympiques de Paris en 2024.

«Il n'y a jamais eu de Coupe du monde de basket en France. Il y a pas mal de choses qui s'alignent (...). On sort des Jeux olympiques qui ont été euphoriques, la billetterie du basket a représenté 10% de la billetterie des Jeux olympiques, 1,1 million de spectateurs, c'est pharaonique», avait déclaré en octobre 2025 le président de la Fédération française de basket (FFBB), Jean-Pierre Hunckler, qui avait alors évoqué l'intérêt porté à une candidature seule.

Les plus lus

Après huit ans à veiller sur les stars du ski suisse, Zoé Chastan s'en va
Vaud: un enfant mordu… et puni, le TF corrige la crèche
La fille d’Emmanuel-Philibert de Savoie, une princesse qui casse les codes
Et si Federer se cachait derrière ce projet autant discret que mystérieux ?
WhatsApp: le cercle bleu a  disparu, voici venue la fleur violette