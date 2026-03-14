Tenant du titre, le XV de France a battu l'Angleterre à la dernière seconde (48-46) samedi soir au stade de France. Ceci pour les 120 ans du «crunch».
Les Français remportent un deuxième Tournoi des six nations d'affilée, un exploit que les Bleus n'avaient pas réalisé depuis près de vingt ans (2006-2007).
Victorieux avec six essais, dont un quadruplé de Louis Bielle-Biarrey, mais surtout une pénalité de Thomas Ramos sur le gong, les hommes de Fabien Galthié remportent ce Tournoi avec 21 points au classement devant l'Irlande (19 points), qui s'était imposée en début d'après-midi face à l'Ecosse à Dublin (43-21).
Avec quatre défaites le XV de la Rose finit 5e et signe sa plus mauvaise performance depuis sa cuillère de bois en 1976, quand l'épreuve n'accueillait pas encore l'Italie.