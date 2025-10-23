Le Mont Ventoux sera la grande attraction du Tour de France femmes en 2026. L'épreuve se terminera à Nice le 9 août, selon le parcours présenté jeudi à Paris.

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Cette 5e édition de la Grande Boucle féminine partira de Lausanne le 1er août, jour de fête nationale, pour neuf étapes au total dont un contre-la-montre individuel de 21 km dans le département de la Côte d'Or. Les deux premières étapes (Lausanne-Lausanne puis Aigle-Genève) étaient déjà connues.

Le Mont Ventoux en plat de résistance

Dévoilé ce jeudi, le terminus à Nice s'imposait «comme une évidence», a déclaré la directrice du Tour féminin Marion Rousse, rappelant que la cité azuréenne avait déjà accueilli, JO de Paris oblige, l'arrivée finale du Tour de France hommes en 2024. Entre la Suisse et Nice, les coureuses vont traverser le Jura, la Bourgogne, le Beaujolais et le Vivarais, et découvrir un nouveau col mythique: le Mont Ventoux, escaladé par Bédoin, son versant le plus dur.

«Je suis très fière de pouvoir inscrire le Mont Ventoux dans notre jeune histoire du Tour. C'est un col emblématique. Difficile de faire plus majestueux», insiste Marion Rousse. Avec ses pentes assassines, le Mont Chauve a largement de quoi redistribuer les cartes après le chrono de 21 km qui aura lieu dans le département 21, celui de la Côte d'Or, entre Gevrey-Chambertin et Dijon, lors de la quatrième étape.

Un départ une semaine après les messieurs

Mais le Ventoux ne livrera peut-être pas le verdict définitif car la dernière étape à Nice offrira de quoi tenter un dernier coup de poker avec la quadruple ascension du col d'Eze et l'ajout, dans le dernier tour, d'un passage de six kilomètres à 7,6%. En matière de dénivelé positif, ce Tour 2026 sera le plus difficile de sa jeune histoire et il partira pour la première fois une semaine après le Tour hommes et non dans sa foulée immédiate.

«On avait besoin les premières années d'être dans la roue de notre grand frère qui est le Tour hommes parce qu'il n'y avait pas meilleure vitrine pour nous, a expliqué la directrice de la Grande Boucle féminine. Mais on voit bien cette année avec le succès qu'on a connu en termes de spectateurs sur le bord des routes et en matière d'audiences avec un pic à pratiquement 8 millions lors de la dernière étape qu'on était capables de voler de nos propres ailes.»