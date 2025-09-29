Remco Evenepoel était «très frustré» de sa deuxième place derrière Tadej Pogacar aux Mondiaux de cyclisme dimanche à Kigali. Le Belge a été trahi par sa selle, ce qui l'a obligé à changer de vélo à deux reprises.

Pas content le Remco ! Evenepoel s'agace sur un changement de vélo bien trop long à son goût...



Regardez le dénouement des Championnats du monde sur Eurosport #LesRP #Kigali2025 pic.twitter.com/kKZQ0fm365 — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 28, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Tadej a encore réussi une performance phénoménale aux Mondiaux, mais je suis très frustré car je pense que ça aurait pu être différent sans ces changements de vélo. Je me sentais super fort aujourd'hui. La malchance m'a empêché de vraiment défendre mes chances», a commenté le Belge en conférence de presse.

Le double champion olympique a dû changer deux fois de vélo à cause d'un problème de selle. «Avant le Mont Kigali, je me suis pris un nid-de-poule et ça a fait descendre ma selle. Pendant la montée j'ai eu de plus en plus mal à la cuisse et quand Tadej a attaqué, j'ai eu des crampes et ne pouvais pas appuyer sur les pédales», a-t-il expliqué.

«Ca peut paraître étrange, mais c'est un changement radical de position. J'ai galéré avec les crampes dans le mur de Kigali aussi et j'ai alors retrouvé des coéquipiers pour leur dire que je devais changer de vélo au prochain passage sur la ligne d'arrivée.»

Mais, une fois monté sur son «troisième vélo de rechange», il a connu un nouveau problème avec sa selle, pas assez inclinée. «Là ça me faisait mal au dos, à cause de blessures que j'ai eues dans le passé. J'ai vraiment souffert pendant un tour».

Nouveau changement de machine donc, avec cette son vélo numéro 2, installé sur la voiture de l'équipe de Belgique qui a mis du temps à arriver à sa hauteur, ce qui l'a énervé au point de shooter dans un bouteille avec son pied. «Mais ça allait mieux sur le vélo et j'ai réussi à revenir pour décrocher l'argent. Mais je savais que c'était cuit pour la victoire», a-t-il encore regretté.