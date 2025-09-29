«La malchance m'a empêché de vraiment défendre mes chances»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La colère de Remco Evenepoel «La malchance m'a empêché de vraiment défendre mes chances»

Nicolas Larchevêque

29.9.2025

Remco Evenepoel était «très frustré» de sa deuxième place derrière Tadej Pogacar aux Mondiaux de cyclisme dimanche à Kigali. Le Belge a été trahi par sa selle, ce qui l'a obligé à changer de vélo à deux reprises.

Agence France-Presse

29.09.2025, 07:56

«Tadej a encore réussi une performance phénoménale aux Mondiaux, mais je suis très frustré car je pense que ça aurait pu être différent sans ces changements de vélo. Je me sentais super fort aujourd'hui. La malchance m'a empêché de vraiment défendre mes chances», a commenté le Belge en conférence de presse.

Le double champion olympique a dû changer deux fois de vélo à cause d'un problème de selle. «Avant le Mont Kigali, je me suis pris un nid-de-poule et ça a fait descendre ma selle. Pendant la montée j'ai eu de plus en plus mal à la cuisse et quand Tadej a attaqué, j'ai eu des crampes et ne pouvais pas appuyer sur les pédales», a-t-il expliqué.

Mondiaux de cyclisme. Un panache XXL : Pogacar attaque à 104 km et garde l’arc-en-ciel

Mondiaux de cyclismeUn panache XXL : Pogacar attaque à 104 km et garde l’arc-en-ciel

«Ca peut paraître étrange, mais c'est un changement radical de position. J'ai galéré avec les crampes dans le mur de Kigali aussi et j'ai alors retrouvé des coéquipiers pour leur dire que je devais changer de vélo au prochain passage sur la ligne d'arrivée.»

Mais, une fois monté sur son «troisième vélo de rechange», il a connu un nouveau problème avec sa selle, pas assez inclinée. «Là ça me faisait mal au dos, à cause de blessures que j'ai eues dans le passé. J'ai vraiment souffert pendant un tour».

Nouveau changement de machine donc, avec cette son vélo numéro 2, installé sur la voiture de l'équipe de Belgique qui a mis du temps à arriver à sa hauteur, ce qui l'a énervé au point de shooter dans un bouteille avec son pied. «Mais ça allait mieux sur le vélo et j'ai réussi à revenir pour décrocher l'argent. Mais je savais que c'était cuit pour la victoire», a-t-il encore regretté.

Mondiaux de cyclisme. Tadej Pogacar : «Ce titre a vraiment une saveur particulière»

Mondiaux de cyclismeTadej Pogacar : «Ce titre a vraiment une saveur particulière»

Les plus lus

Le procureur s'insurge: «On est en train de marcher sur la tête»
Abolition de la valeur locative: des conséquences pour tout le monde
Les Etats-Unis risquent la paralysie budgétaire !
Pourquoi l'Amérique est-elle obnubilée par l'affaire Jeffrey Epstein ?
«La malchance m'a empêché de vraiment défendre mes chances»