Une championne de marathon perd tragiquement la vie à 30 ans

Victorieuse du marathon de Stockholm en mai dernier, Shewarge Alene est décédée à l’âge de 30 ans dans son pays natal, l'Ethiopie.

Shewarge Alene avait remporté le marathon de Stockholm en mai dernier. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La Fédération éthiopienne d'athlétisme a confirmé la nouvelle à la DPA, principale agence de presse allemande.

Shewarge Alene s'est plainte de problèmes cardiaques lors d'un entraînement dans la capitale Addis Abeba et est décédée peu de temps après, a déclaré Yohannes Engida, le secrétaire général de la fédération. Celui-ci n'a pas donné plus de détails sur la cause et la date du décès.

L'athlète a été enterrée mercredi dans un cimetière de la banlieue d'Addis Abeba.