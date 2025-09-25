  1. Clients Privés
Carnet noir Une championne de marathon perd tragiquement la vie à 30 ans

ATS

25.9.2025 - 18:45

Victorieuse du marathon de Stockholm en mai dernier, Shewarge Alene est décédée à l’âge de 30 ans dans son pays natal, l'Ethiopie.

Shewarge Alene avait remporté le marathon de Stockholm en mai dernier.
Shewarge Alene avait remporté le marathon de Stockholm en mai dernier.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.09.2025, 18:45

25.09.2025, 18:46

La Fédération éthiopienne d'athlétisme a confirmé la nouvelle à la DPA, principale agence de presse allemande.

Shewarge Alene s'est plainte de problèmes cardiaques lors d'un entraînement dans la capitale Addis Abeba et est décédée peu de temps après, a déclaré Yohannes Engida, le secrétaire général de la fédération. Celui-ci n'a pas donné plus de détails sur la cause et la date du décès.

L'athlète a été enterrée mercredi dans un cimetière de la banlieue d'Addis Abeba.

