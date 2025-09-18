  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le record d’Usain Bolt lorgné La méthode douteuse d’une star du 100 m pour écrire l’histoire

Nicolas Larchevêque

18.9.2025

Le sprinteur américain Fred Kerley, double médaillé olympique sur 100 m, rejoint les Enhanced Games, des Jeux «améliorés» où le dopage sera autorisé et encadré, ont annoncé les organisateurs mercredi.

Fred Kerley est visiblement prêt à tout pour «devenir l'humain le plus rapide de l'histoire».
Fred Kerley est visiblement prêt à tout pour «devenir l'humain le plus rapide de l'histoire».
IMAGO/Sports Press Photo

Agence France-Presse

18.09.2025, 12:04

Les Enhanced Games, dont la première édition doit se dérouler en mai 2026 à Las Vegas, autoriseront les «substances qui améliorent la performance» avec un protocole qu'ils annoncent «sûr, légal, et guidé par la science».

«Le record du monde (du 100 m, 9’’58 par Usain Bolt, ndlr) a toujours été l'objectif ultime de ma carrière. Cela me donne l'opportunité de consacrer toute mon énergie à repousser mes limites pour devenir l'humain le plus rapide de l'histoire», a dit Kerley, en argent sur 100 m aux JO de Tokyo en 2021 puis en bronze à Paris l'été dernier, cité dans un communiqué.

Dopage autorisé. Les premiers Enhanced Games annoncés pour mai 2026 à Las Vegas

Dopage autoriséLes premiers Enhanced Games annoncés pour mai 2026 à Las Vegas

Un bonus d'un million de dollars est promis à l'athlète qui irait plus vite que l'actuel record du monde du 100 m. L'évènement, d'abord annoncé du 23 au 25 mai 2026, puis du 21 au 24 mai, doit proposer des compétitions de natation (50 et 100 m nage libre, 50 et 100 m papillon), d'athlétisme (100 m, 100 et 110 m haies) et d'haltérophilie au Resorts World à Las Vegas.

Kerley est le premier spécialiste de la piste à rejoindre l'organisation, après les nageurs James Magnussen, Ben Proud ou encore Kristian Gkolomeev, qui aurait déjà nagé plus vite que le record du monde du 50 m nage libre d'après les Enhanced Games.

Compétition polémique

Le projet, lancé par l'entrepreneur australien Aron D'Souza en 2023, suscite la controverse dans les milieux sportifs et scientifiques. L'Agence mondiale antidopage (AMA) a jugé le projet «dangereux et irresponsable».

Kerley, absent des Mondiaux qui se déroulent cette semaine à Tokyo, rejoint la compétition pro-dopage un mois après avoir été suspendu provisoirement pour manquements à ses obligations de localisation antidopage.

Contrôles antidopage. Un médaillé olympique suspendu pour non-localisation !

Contrôles antidopageUn médaillé olympique suspendu pour non-localisation !

«Nous sommes en plein dans les Championnats (du monde). Je n'ai rien à dire de plus. Nous verrons cela lorsque ce sera fini», a simplement réagi le président de la Fédération internationale d'athlétisme Sebastian Coe, interrogé par quelques journalistes jeudi à Tokyo.

En février 2024, Coe avait vertement critiqué l'annonce de ces «Enhanced Games», estimant qu'il s'agissait de «conneries» et assurant que les athlètes «assez stupides» pour y prendre part seraient «bannis».

«C'est des conneries». Jeux avec dopage : la menace aux athlètes «assez stupides»

«C'est des conneries»Jeux avec dopage : la menace aux athlètes «assez stupides»

Les plus lus

L'ado retrouvée morte dans le coffre de la voiture de D4vd a été identifiée
Les révélations explosives de la légende du tennis Björn Borg !
Elle est la première Miss Italie à porter cet «accessoire» – «Cela me rend unique»
Pascal Praud outré: «C'est une déclaration de guerre» et «c'est une honte»
Le souffle de la colère sociale réinvestit la rue en France