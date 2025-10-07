  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«La décision des décisions» LeBron James va-t-il annoncer sa retraite ce mardi ?

Clara Francey

7.10.2025

Le «King» LeBron James, âgé de 40 ans et attendu fin octobre pour une 23e saison NBA, a annoncé lundi qu'il révèlerait mardi une «décision», sans préciser si elle concernait une fin de carrière toujours dans le flou.

Agence France-Presse

07.10.2025, 10:07

Dans un message sur les réseaux sociaux, la star des Los Angeles Lakers a publié la mise en scène d'un entretien qui sera diffusé mardi à 18h00 (française) pour «la décision des décisions».

Son message fait le parallèle avec «The Decision» ("La Décision"), la célèbre explication de son départ en 2010 de Cleveland pour Miami, où il avait conquis deux de ses quatre titres NBA.

LeBron James, qui fêtera ses 41 ans en décembre, a ainsi alimenté les rumeurs d'une annonce de retraite à l'issue d'une 23e saison qui débutera le 21 octobre.

«Je suis heureux de pouvoir continuer à pratiquer ce jeu que j'aime pour une nouvelle saison», avait expliqué le «King» lors de la journée média des Lakers le 29 septembre.

NBA. «Quelle sensation incroyable» - LeBron James de retour sur les parquets

NBA«Quelle sensation incroyable» - LeBron James de retour sur les parquets

«Peu importe la tournure des événements je suis super impliqué car je ne sais pas quand cela s'arrêtera, même si la fin approche», avait-il ajouté.

Les plus lus

Trump va-t-il s'approprier les États-Unis? – Tout se joue maintenant
La fille du milliardaire Würth meurt subitement
La Normandie secouée par «un drame horrible et un gâchis absolu»
La championne olympique suisse écartée : «C’est brutal»
Sa fille écoeurée: «Si vous avez un peu de décence, arrêtez de lui faire ça»
Trump «veut bien travailler avec les démocrates»... à une condition